OPPO Reno X lộ diện với màn hình 16:9 hiếm gặp, pin 8000 mAh và camera kép 200MP đột phá

Thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng vừa hé lộ cấu hình kỹ thuật của một thiết bị thử nghiệm đầy khác biệt mang thương hiệu OPPO. Thiết bị này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới công nghệ nhờ sự kết hợp độc đáo giữa tỷ lệ khung hình cổ điển, phần cứng mạnh mẽ và dung lượng pin vượt trội.

Bước đi ngược xu hướng với màn hình 16:9 và pin 8000mAh

Theo tài khoản công nghệ Digital Chat Station, mẫu máy thử nghiệm của OPPO sở hữu kích thước màn hình 6.35 inch với độ phân giải sắc nét 2560 x 1440 pixel (chuẩn 2K QHD). Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở tỷ lệ khung hình 16:9 truyền thống, thiết kế vốn gần như đã biến mất hoàn toàn trên các dòng smartphone hiện đại vốn theo đuổi chuẩn thon dài 19.5:9 hay 20:9.

Mẫu điện thoại mà OPPO đang phát triển sẽ quay trở lại sử dụng màn hình 16:9

Màn hình tỷ lệ 16:9 mang lại không gian hiển thị theo chiều ngang rộng rãi hơn, tối ưu cho việc xem video chuẩn gốc và hạn chế viền đen. Đáng chú ý, dù sở hữu thân máy kích thước vừa vặn với màn hình 6.35 inch, thiết bị lại tích hợp viên pin dung lượng lên tới 8000mAh. Đây là bước nhảy vọt so với mức dự đoán 7000mAh trước đó, bảo đảm khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Sức mạnh từ chip Dimensity 9600M và hệ thống camera kép 200MP

Về khả năng xử lý, bản mẫu kỹ thuật được trang bị bộ vi xử lý Dimensity 9600M mới do MediaTek phát triển. Con chip này được định hướng cung cấp hiệu suất đồ họa mạnh mẽ, đảm bảo vận hành mượt mà giao diện độ phân giải cao và các tác vụ nặng.

Thieetsr bị được đồn đại sẽ có tne gọi là OPPO Reno X

Bên cạnh vi xử lý tân tiến, mặt lưng thiết bị còn nổi bật với cụm camera kép có độ phân giải siêu cao. Hệ thống này bao gồm hai cảm biến 200MP riêng biệt là Samsung ISOCELL HPE và Samsung ISOCELL HP5. Một trong hai cảm biến đảm nhận vai trò camera góc rộng chính, trong khi cảm biến còn lại vận hành như một ống kính tiềm vọng telephoto hỗ trợ zoom quang học xa.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật rò rỉ

Khả năng thương mại hóa và thời điểm công bố dự kiến

Các nguồn tin rò rỉ ban đầu cho biết mẫu điện thoại này có thể mang tên thương mại là OPPO Reno X. Thiết bị được đồn đoán có khả năng xuất hiện cùng dòng sản phẩm gập OPPO Find N7 tại thị trường Trung Quốc vào quý 1 năm 2027.

Máy sẽ có cấu hình khá ấn tượng

Tuy nhiên, phía OPPO vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về danh tính cũng như lộ trình ra mắt của dòng máy này. Do thông số hiện tại thuộc về giai đoạn nguyên mẫu thử nghiệm (engineering prototype), hãng hoàn toàn có thể tinh chỉnh các chi tiết phần cứng trước khi đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.