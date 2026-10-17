OPPO ra mắt tai nghe Enco Air4s giá chưa tới 700.000 đồng

OPPO vừa chính thức ra mắt mẫu tai nghe không dây Enco Air4s, hướng đến phân khúc phổ thông với mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn sở hữu nhiều tính năng đáng chú ý.

Theo đó, OPPO Enco Air4s được trang bị công nghệ chống ồn chủ động (ANC) với khả năng giảm tiếng ồn lên đến 32 dB, giúp hạn chế những âm thanh thường gặp như tiếng trò chuyện, tiếng còi xe và tạp âm từ môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, chế độ xuyên âm cho phép người dùng nghe rõ âm thanh bên ngoài và trò chuyện với những người xung quanh mà không cần tháo tai nghe.

Đối với nhu cầu đàm thoại, thiết bị sử dụng hệ thống hai micro kết hợp thuật toán giảm tiếng ồn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ thu giọng nói rõ ràng hơn ngay cả trong môi trường đông người hoặc có nhiều tạp âm.

Thời lượng pin là một trong những điểm nổi bật của Enco Air4s. Khi kết hợp với hộp sạc, tai nghe cung cấp tổng thời gian phát nhạc lên đến 43 giờ. Mỗi bên tai nghe có thể hoạt động liên tục tối đa 12 giờ khi tắt chống ồn chủ động, trong khi thời lượng này giảm còn khoảng 8 giờ khi bật ANC hoặc chế độ xuyên âm.

Khi kết hợp với hộp sạc, tai nghe cung cấp tổng thời gian phát nhạc lên đến 43 giờ

Viên pin của thiết bị cũng đạt chứng nhận TÜV Rheinland, với khả năng duy trì hiệu suất ổn định sau 1.000 chu kỳ sạc. Ngoài ra, tính năng sạc nhanh cho phép bổ sung khoảng 4 giờ sử dụng chỉ sau 10 phút sạc.

Về độ bền, OPPO Enco Air4s đạt chuẩn kháng bụi và nước IP55, đồng thời trải qua nhiều bài kiểm tra nhằm đánh giá khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, bao gồm chịu nhiệt độ lên đến 55 độ C.

Hộp sạc đã vượt qua hơn 20.000 chu kỳ đóng mở bản lề và bài kiểm tra thả rơi từ độ cao 1,5m, trong khi tai nghe có thể chịu được thử nghiệm thả rơi từ độ cao 1,8m.

OPPO Enco Air4s có mức giá niêm yết trong đợt mở bán đầu tiên tại Trung Quốc là 179 nhân dân tệ (tương đương khoảng 692.000 đồng).