OPPO Pad Mini thiết kế siêu mỏng 5,46 mm, màn hình nhám OLED 2.5K

OPPO Pad Mini cùng bút OPPO Pencil 3

Mang thông điệp “Gọn Nhẹ Trong Tay, Bứt Phá Sáng Tạo”, thiết bị cân bằng hoàn hảo giữa tính cơ động và cấu hình đầu bảng với chip Snapdragon® 8 Gen 5, pin 8.000 mAh cùng màn hình nhám OLED 2.5K bảo vệ mắt.

Thiết kế 282g và màn hình nhám OLED 2.5K triệt tiêu 99% phản xạ

OPPO Pad Mini sở hữu độ mỏng ấn tượng chỉ 5,46 mm cùng trọng lượng vỏn vẹn 282g, giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và thao tác trọn vẹn bằng một tay.

Thân máy được chế tác từ khung hợp kim nhôm sê-ri 6 nguyên khối với bề mặt nhám mịn, kết hợp các cạnh viền vuông vức và sắc tím trẻ trung. Mặt trước được tối ưu không gian hiển thị lên tới 92,5% nhờ viền màn hình siêu mỏng.

Màn hình 8.8 inch trang bị tấm nền OLED độ phân giải 2.5K (2520 x 1680), tần số quét 144Hz, dải màu DCI-P3 1,07 tỷ màu và độ sáng đỉnh lên tới 3.200 nits.

Điểm nhấn vượt trội là phiên bản màn hình nhám có khả năng triệt tiêu 99% ánh sáng phản chiếu, hiển thị sắc nét ngoài trời và tạo cảm giác ma sát chân thực như viết vẽ trên giấy.

Thiết bị đạt chứng nhận TÜV Rheinland Eye Comfort 5.0, giúp giảm 38% độ mỏi mắt nhờ tần số làm mờ PWM 3.840Hz, độ sáng tối thiểu 2 nits cùng Chế độ Đọc màu dịu (Light Colour Reader Mode) mô phỏng trang sách thật.

Hiệu năng Snapdragon® 8 Gen 5 tiến trình 3nm và pin 8.000 mAh sạc nhánh

Ẩn bên trong thân máy siêu mỏng là vi xử lý cao cấp Snapdragon® 8 Gen 5 (tiến trình 3nm). Con chip này nâng 36% hiệu suất CPU, cải thiện 11% GPU và tăng tới 46% hiệu năng NPU xử lý tác vụ AI.

Để duy trì sự mát mẻ và giữ mức FPS ổn định khi chơi game nặng, OPPO trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi VC siêu lớn trên 34.000 mm² được bố trí tránh xa vị trí cầm tay.

Máy tích hợp viên pin lớn 8.000 mAh, mang lại thời lượng xem video liên tục 24,8 giờ hoặc hơn 100 giờ nghe nhạc. Công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 67W nạp được 20% pin chỉ sau 10 phút[7].

Đặc biệt, máy hỗ trợ tính năng sạc nhánh (bypass charging) cấp nguồn trực tiếp vào bo mạch thay vì qua pin. Điều này giúp giữ nhiệt độ mát mẻ và tối ưu tuổi thọ pin khi vừa sạc vừa dùng[7].

Bút thông minh và kết nối đa nền tảng

OPPO Pad Mini vận hành trên ColorOS 16 (Android 16), tích hợp tính năng Cửa sổ linh hoạt và ứng dụng WPS Office chuẩn PC.

Bút cảm ứng OPPO Pencil 3 mang lại trải nghiệm viết vẽ chân thực với độ trễ 0ms và lực nhận diện 0g.

Bút đóng vai trò lối tắt vào hệ thống AI: tính năng AI Sketch chuyển bảng số liệu viết tay thành biểu đồ hoặc biến nét phác thảo thành tranh vẽ 5 phong cách; công cụ viết bằng AI hỗ trợ soạn thảo, tóm tắt tức thì và AI Mindspace lưu trữ, phân tích tài liệu thông minh.

Ngoài ra, ứng dụng O+ Connect cho phép Pad Mini kết nối liền mạch với thiết bị Apple để nhận cuộc gọi, tin nhắn iPhone, hoặc làm màn hình phụ và bảng vẽ cho máy Mac. Ứng dụng hỗ trợ dùng chung chuột, bàn phím trên cả Windows lẫn Mac. Máy cũng hỗ trợ kết nối đồng thời hai tai nghe Bluetooth.

OPPO Pad Mini mở bán trên toàn quốc từ ngày 28-10 với phiên bản màn hình nhám (RAM 8GB + ROM 256GB, màu Tím) giá 24.990.000 đồng. Từ nay đến hết ngày 30-11, khách hàng mua máy sẽ nhận gói ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị lên tới 10.000.000 đồng, gồm bút cảm ứng thông minh OPPO Pencil 3, bao da bảo vệ OPPO Pad Mini…