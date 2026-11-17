OPPO vừa chính thức ra mắt mẫu máy tính bảng tầm trung OPPO Pad Air 6 với giá khởi điểm 2.599 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng). Sản phẩm hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Về thiết kế, OPPO Pad Air 6 sở hữu thân máy có độ dày chỉ 6,89 mm và trọng lượng 603 g, thuận tiện cho việc mang theo khi đi học hoặc làm việc. Máy có hai tùy chọn màu sắc gồm Xanh lam (Encounter Blue) và Bạc ánh sao (Starlight Silver).

Ở mặt trước, thiết bị được trang bị màn hình LCD kích thước 12,1 inch, độ phân giải 2.8K và tần số quét 120 Hz, mang đến không gian hiển thị rộng rãi cùng trải nghiệm hình ảnh mượt mà.

Màn hình LCD kích thước 12,1 inch, độ phân giải 2.8K và tần số quét 120 Hz

Đáng chú ý, bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, OPPO còn cung cấp tùy chọn màn hình Soft Light với lớp phủ nhám chống chói, giúp hạn chế phản xạ ánh sáng khi sử dụng. Đây cũng là mẫu máy tính bảng đầu tiên đạt chứng nhận TÜV Rheinland Smart Eye Protection 6.0.

Theo công bố của hãng, công nghệ này có khả năng giảm tới 97% nhiễu ánh sáng từ môi trường xung quanh, góp phần mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cho mắt khi đọc tài liệu, ghi chép hoặc làm việc trong thời gian dài.

Về hiệu năng, OPPO Pad Air 6 sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7360, kết hợp với RAM chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 3.1. Cấu hình này hứa hẹn đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc đa nhiệm và giải trí hàng ngày.

Máy còn được trang bị viên pin dung lượng lớn 10.050 mAh, giúp kéo dài thời gian sử dụng mà không cần sạc lại thường xuyên. Hệ thống camera trước và sau đều có độ phân giải 8 MP, phục vụ nhu cầu gọi video trực tuyến, học từ xa cũng như chụp ảnh tài liệu.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên OPPO Pad Air 6 là ứng dụng OPPO Notes thế hệ mới, được tối ưu cho nhu cầu ghi chép và quản lý tài liệu, đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên.

Người dùng có thể sử dụng điện thoại để chụp ảnh nội dung trên bảng đen, sau đó chạm nhẹ phần đỉnh điện thoại vào màn hình máy tính bảng để chuyển trực tiếp hình ảnh vào ghi chú. Hệ thống sẽ tự động nhận diện và xử lý nội dung trên bảng, ngay cả khi bảng đen nằm ở những vị trí khác nhau trong khung hình.

Ngoài ra, OPPO Notes còn hỗ trợ phân loại và quản lý tài liệu PDF đề kiểm tra theo từng danh mục, giúp việc lưu trữ và tìm kiếm trở nên thuận tiện hơn. Khi hết không gian ghi chép trên trang hiện tại, người dùng chỉ cần một thao tác chạm để mở rộng khung vẽ, qua đó tiếp tục viết và giải bài tập mà không làm gián đoạn quá trình học tập.

Máy sở hữu loạt tính năng thông minh hỗ trợ việc học tập dễ dàng hơn

Ngoài các công cụ ghi chú, OPPO Pad Air 6 còn hỗ trợ chia sẻ kết nối 5G trực tiếp từ điện thoại thông minh ở gần mà không cần bật tính năng điểm phát sóng Wi-Fi di động theo cách thông thường.

Theo OPPO, phương thức kết nối này có thể giúp tiết kiệm tới 30% điện năng tiêu thụ so với việc phát hotspot truyền thống.