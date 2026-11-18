OPPO Pad Air 6 với hai màu Xanh lam, Bạc ánh sao và bút cảm ứng. Nguồn: Beebom Gadgets.

Theo trang công nghệ Gizmochina, OPPO Pad Air 6 được giới thiệu ngày 16/11, với trọng tâm là các tính năng hỗ trợ học tập không giấy và khả năng kết nối giữa điện thoại với máy tính bảng.

Thiết bị có độ dày 6,89 mm, trọng lượng khoảng 603 g, được cung cấp với hai tùy chọn màu sắc gồm Xanh lam (Encounter Blue) và Bạc ánh sao (Starlight Silver).

Màn hình chống chói 120Hz, pin 10.050 mAh

OPPO Pad Air 6 sở hữu màn hình LCD 12,1 inch, độ phân giải 2.800 x 1.980 pixel (2.8K), tỷ lệ 7:5 và tần số quét tối đa 120Hz. Màn hình hỗ trợ các mức tần số quét 30Hz, 60Hz, 90Hz và 120Hz, cho phép điều chỉnh phù hợp với nội dung hiển thị.

Phiên bản Bạc ánh sao của OPPO Pad Air 6 với thiết kế mỏng 6,89 mm. Ảnh: Anzhuo

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, OPPO giới thiệu tùy chọn Soft Light với bề mặt chống chói, được thiết kế để hạn chế ánh sáng phản chiếu khi sử dụng trong lớp học, thư viện hoặc văn phòng.

Màn hình của thiết bị đạt chứng nhận Smart Eye Protection 6.0 của TÜV Rheinland. Theo công bố của OPPO, công nghệ hiển thị có thể giảm tới 97% tác động gây nhiễu từ ánh sáng môi trường, hỗ trợ người dùng khi đọc tài liệu hoặc ghi chép.

Về cấu hình, OPPO Pad Air 6 sử dụng bộ xử lý MediaTek Dimensity 7360 Super, kết hợp RAM LPDDR5X dung lượng 8GB hoặc 12GB và bộ nhớ trong UFS 3.1 từ 128GB đến 256GB.

Máy chạy hệ điều hành ColorOS 17, hỗ trợ các tính năng đa nhiệm, quản lý tài liệu và kết nối với những thiết bị tương thích trong hệ sinh thái OPPO.

Thiết bị được trang bị viên pin dung lượng điển hình 10.050 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 33W. Hệ thống âm thanh gồm bốn loa và hai micro, phục vụ nhu cầu xem video, họp trực tuyến hoặc học từ xa.

Cả camera trước và sau đều có độ phân giải 8MP, đáp ứng các tác vụ gọi video, chụp ảnh và lưu trữ tài liệu.

Tích hợp AI hỗ trợ ghi chú, quản lý tài liệu học tập

Điểm nhấn của OPPO Pad Air 6 nằm ở ứng dụng OPPO Notes thế hệ mới, được phát triển theo hướng phục vụ học tập và làm việc không sử dụng giấy.

Một trong những tính năng đáng chú ý cho phép người dùng sử dụng điện thoại tương thích chụp nội dung trên bảng viết, sau đó chạm phần trên của điện thoại vào màn hình máy tính bảng để chuyển hình ảnh trực tiếp vào ứng dụng ghi chú.

Trải nghiệm ghi chú bằng bút cảm ứng trên OPPO Pad Air 6. Ảnh: Anzhuo.

Theo OPPO, hệ thống có thể nhận diện vùng bảng viết trong khung hình, kể cả khi bảng không nằm ở vị trí trung tâm. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng lưu lại nội dung bài giảng mà không phải thực hiện nhiều thao tác chuyển ảnh thủ công.

OPPO Notes còn hỗ trợ nhập tài liệu PDF, chèn hình ảnh, ghi âm và chú thích trực tiếp trên tài liệu. Các bộ đề kiểm tra, bài giảng và tài liệu tham khảo có thể được phân loại, quản lý theo từng nhóm.

Đối với những nội dung cần nhiều không gian trình bày như bài toán, sơ đồ hoặc bản phác thảo, ứng dụng cho phép mở rộng vùng ghi chép chỉ bằng một thao tác, thay vì phải chuyển sang trang mới.

Ngoài ra, các công cụ AI được tích hợp để hỗ trợ xử lý và sắp xếp nội dung ghi chú. Người dùng có thể sử dụng tính năng chuyển lời nói thành văn bản, tóm tắt nội dung ghi âm và trợ lý AI để tra cứu, tổng hợp thông tin từ tài liệu đã lưu.

Thiết bị cũng hỗ trợ bút cảm ứng, cho phép ghi chép bằng chữ viết tay, đánh dấu nội dung và thao tác trực tiếp trên các tài liệu điện tử.

Về kết nối, OPPO Pad Air 6 hỗ trợ tính năng chia sẻ mạng di động 5G từ điện thoại OPPO tương thích ở gần, không cần kích hoạt điểm phát sóng Wi-Fi theo phương thức truyền thống.

Nhà sản xuất cho biết giải pháp này có thể giảm khoảng 30% điện năng tiêu thụ so với cách chia sẻ kết nối thông thường. Đây là tính năng sử dụng mạng từ điện thoại, không đồng nghĩa với việc phiên bản máy tính bảng Wi-Fi được trang bị kết nối 5G độc lập.

Tại Trung Quốc, OPPO Pad Air 6 có giá niêm yết khởi điểm 3.099 nhân dân tệ cho phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Trong chương trình ưu đãi mở bán, mức giá giảm còn 2.599 nhân dân tệ, tương đương khoảng 10 triệu đồng.

Phiên bản tiêu chuẩn 8GB/256GB và 12GB/256GB có giá ưu đãi lần lượt 2.999 và 3.499 nhân dân tệ. Trong khi đó, hai phiên bản màn hình Soft Light với cấu hình 8GB/256GB và 12GB/256GB được bán với giá lần lượt 3.299 và 3.799 nhân dân tệ.

Theo kế hoạch, OPPO Pad Air 6 sẽ chính thức mở bán tại Trung Quốc từ ngày 20/11, với chương trình ưu đãi ban đầu kéo dài đến hết ngày 30/11.

Hiện OPPO chưa công bố kế hoạch phân phối chính thức cũng như giá bán của mẫu máy tính bảng này tại thị trường trong nước.