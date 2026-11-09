OPPO Pad Air 6 lộ cấu hình trước ngày ra mắt 16/11: chip Dimensity 7360 Super, màn hình 2.8K 120Hz

OPPO Pad Air 6 sẽ chính thức ra mắt cùng dòng Reno17 tại sự kiện ngày 16/11. Trước thời điểm đó, OPPO đã đưa mẫu máy tính bảng này lên cửa hàng trực tuyến chính thức tại Trung Quốc, qua đó tiết lộ gần như toàn bộ cấu hình. Thiết bị dự kiến xuất hiện cùng chuỗi sản phẩm Reno 17 và Watch 5.

Điểm nổi bật gồm màn hình LCD 12.1 inch độ phân giải 2.8K, tần số quét tối đa 120Hz, vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Super và pin 10,050mAh. Mức giá bán lẻ chính thức chỉ được công bố trong sự kiện ra mắt.

Màn hình 2.8K tỉ lệ 7:5: thông số đáng chú ý nhất của OPPO Pad Air 6

OPPO Pad Air 6 dùng tấm nền LCD 12.1 inch, độ phân giải 2800 x 1980 pixels, tỉ lệ khung hình 7:5 và mật độ điểm ảnh 284 PPI. Màn hình hỗ trợ tần số quét linh hoạt ở các mức 30Hz, 60Hz, 90Hz và 120Hz. Độ sáng tiêu chuẩn đạt 600 nits, độ sáng tối đa 900 nits.

OPPO Pad Air 6 có màn hình 2.8K sắc nét

Về chất lượng màu, màn hình đạt độ bao phủ 98% DCI-P3 ở chế độ Vivid và 100% sRGB ở chế độ Natural, hiển thị 1 tỷ màu với chỉ số DeltaE khoảng 1. Tần số lấy mẫu cảm ứng mặc định là 240Hz và có thể tăng lên 540Hz.

Thiết kế, âm thanh và camera

Máy có kích thước 266.01 x 192.77 x 6.89 mm, nặng khoảng 603 gram. Người dùng có hai tùy chọn màu là Encounter Blue và Starlight Silver, kèm phiên bản Soft Light tương ứng.

Thiết bị được trang bị hệ thống 4 loa và 2 micro. Camera sau 8MP hỗ trợ quay video 1080p ở 30fps, còn camera trước cũng có độ phân giải 8MP.

Dimensity 7360 Super và các tùy chọn bộ nhớ, kết nối

Bên trong máy là vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Super tám nhân, xung nhịp tối đa 2.5GHz. Chip đi kèm RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 3.1, với ba cấu hình 8GB+128GB, 8GB+256GB và 12GB+256GB.

OPPO Pad Air 6 sẽ có hiệu năng mạnh mẽ

Sản phẩm chia làm hai phiên bản kết nối: bản Wi-Fi (mã OPD2613) và bản SIM 5G (mã OPD2614). Đáng chú ý, khả năng mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ ngoài chỉ có trên bản SIM 5G. Phiên bản này cũng tích hợp các hệ thống định vị vệ tinh BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo và QZSS.

Cả hai phiên bản đều dùng pin 10,050mAh, hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 33W, các chuẩn UFCS, PPS và PD 13.5W qua cổng USB Type-C.

ColorOS 17 và bài toán học tập, văn phòng

OPPO Pad Air 6 xuất xưởng với ColorOS 17, tích hợp ứng dụng Ghi chú mới cùng các công cụ hỗ trợ học tập và AI. Máy cũng có các tính năng văn phòng như kết nối đa màn hình, cửa sổ nổi và in không dây.

Về bảo mật sinh trắc học, thiết bị dùng mở khóa bằng khuôn mặt và không có cảm biến vân tay.

So với đời trước và OPPO Pad 5: nâng cấp nằm ở đâu?

So với OPPO Pad Air 5, thế hệ mới giữ nguyên pin 10,050mAh và màn hình 12.1 inch 2.8K 120Hz. Thay đổi chính là chip xử lý được nâng lên Dimensity 7360 Super và máy cài sẵn ColorOS 17.

Trong khi chờ sản phẩm ra mắt, người dùng có thể tham khảo OPPO Pad 5 đang bán tại thị trường Việt Nam. Bảng dưới đây đối chiếu một số thông số theo dữ liệu nguồn.

Thông số chính của OPPO Pad Air 6 trong một bảng

Thời điểm mở bán và những điều chưa rõ

Sản phẩm hiện cho phép đặt trước tại Trung Quốc. Giá bán lẻ chính thức sẽ chỉ được công bố tại sự kiện ra mắt ngày 16/11. Nguồn tin chưa đề cập thời điểm hay mức giá của máy tại thị trường Việt Nam.