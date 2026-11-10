OPPO Pad Air 6 lộ cấu hình: Dimensity 7360 Super, pin 10.050 mAh, ra mắt ngày 16/11/2026

OPPO Pad Air 6 đã mở cổng đặt trước trên hệ thống cửa hàng trực tuyến chính thức của hãng tại Trung Quốc, với toàn bộ thông số kỹ thuật được công bố sớm. Máy dùng màn hình LCD 12,1 inch, chip MediaTek Dimensity 7360 Super, pin 10.050 mAh và chạy ColorOS 17. Thiết bị sẽ ra mắt ngày 16/11/2026, cùng dòng smartphone Reno 17 và đồng hồ thông minh Watch 5.

Màn hình 12,1 inch tỷ lệ 7:5: những con số đáng chú ý

Điểm nhấn đầu tiên của OPPO Pad Air 6 là tấm nền LCD 12,1 inch, độ phân giải 2.800 x 1.980 pixel, tỷ lệ khung hình 7:5. Viền màn hình mỏng giúp diện tích hiển thị đạt 88,5%, mật độ điểm ảnh đạt 284 PPI.

Về độ mượt, màn hình có tần số quét tối đa 120Hz, với các mức tùy chỉnh 30Hz, 60Hz, 90Hz và 120Hz. Tần số lấy mẫu cảm ứng mặc định là 240Hz và có thể tăng lên 540Hz.

Về màu sắc, máy hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu, sai lệch màu DeltaE khoảng 1. Màn hình bao phủ 98% dải màu DCI-P3 ở chế độ Vivid và 100% sRGB ở chế độ Natural. Độ sáng thông thường đạt 600 nits, tối đa 900 nits.

Dimensity 7360 Super và các tùy chọn bộ nhớ

Bên trong máy là chip 8 nhân MediaTek Dimensity 7360 Super, xung nhịp cao nhất 2,5 GHz. Chip đi cùng RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 3.1, với ba cấu hình: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB và 12 GB + 256 GB.

Người dùng có thể chọn phiên bản Wi-Fi (mã OPD2613) hoặc phiên bản SIM hỗ trợ 5G (mã OPD2614). Cần lưu ý, tính năng mở rộng bộ nhớ chỉ có trên biến thể SIM 5G.

Mỏng 6,89 mm nhưng pin tới 10.050 mAh

OPPO Pad Air 6 có kích thước 266,01 x 192,77 x 6,89 mm và nặng khoảng 603 g, nhưng vẫn tích hợp pin 10.050 mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC công suất tối đa 33W, tương thích các chuẩn UFCS, PPS và sạc PD 13,5W qua cổng USB Type-C.

Máy có hai tùy chọn màu là Encounter Blue và Starlight Silver. Mỗi màu có thêm một phiên bản Soft Light riêng.

Camera, âm thanh, phần mềm và kết nối

Camera trước và sau đều có độ phân giải 8 MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi thoại. Camera sau quay video Full HD 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Máy trang bị 4 loa ngoài và 2 microphone.

Về phần mềm, thiết bị chạy ColorOS 17, hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt và không có cảm biến vân tay. Kết nối không dây tiêu chuẩn là Wi-Fi 6. Bản di động bổ sung các hệ thống định vị vệ tinh BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo và QZSS.

Bảng thông số chính của OPPO Pad Air 6

So với OPPO Pad Air 5: kế thừa nhiều, nâng cấp tập trung vào chip và phần mềm

So với người tiền nhiệm OPPO Pad Air 5 ra mắt năm ngoái, mẫu máy mới giữ nguyên màn hình LCD 12,1 inch chuẩn 2.8K, tần số quét 120Hz và pin 10.050 mAh.

Nâng cấp đáng giá nhất tập trung vào chip Dimensity 7360 Super và giao diện ColorOS 17. Hai thay đổi này hứa hẹn mang lại trải nghiệm vận hành tối ưu hơn khi máy lên kệ vào ngày 16/11.