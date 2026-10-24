OPPO Pad 6 F Lite lộ diện chứng nhận TÜV Rheinland với công suất sạc nhanh đạt mức 45W

Mẫu máy tính bảng mới của thương hiệu OPPO mang tên OPPO Pad 6 F Lite vừa chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của tổ chức chứng nhận TÜV Rheinland. Động thái này không chỉ xác nhận sự tồn tại của thiết bị mà còn công bố thông số kỹ thuật quan trọng liên quan đến công nghệ cấp nguồn và khả năng sạc nhanh của máy trước thời điểm trình làng chính thức.

Thông số kỹ thuật nguồn điện từ chứng nhận TÜV Rheinland

Theo tài liệu được ghi nhận từ hệ thống dữ liệu TÜV Rheinland, thiết bị máy tính bảng mới được đăng ký dưới mã định danh model OPD2615 kèm số chứng nhận JPTUV-194268. Sản phẩm được phân loại là máy tính bảng thuộc quyền sản xuất của đơn vị Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. mang thương hiệu OPPO.

OPPO Pad 6 F Lite xuất hiện trên cơ sở dữ liệu TÜV

Chứng chỉ này được cấp bởi tổ chức TÜV Rheinland Japan Ltd. vào ngày 12 tháng 10 năm 2026. Báo cáo kỹ thuật chi tiết chỉ ra rằng máy hỗ trợ nguồn điện đầu vào linh hoạt ở mức 5V DC tại 2A hoặc định mức nâng cao từ 5V đến 11V DC tại cường độ 4.1A. Dựa trên các thông số này, thiết bị được xác nhận hỗ trợ công suất sạc vào tối đa xấp xỉ 45W, mang lại khả năng tái nạp năng lượng nhanh chóng cho người dùng.

Nâng cấp sạc nhanh so với thế hệ tiền nhiệm

Mức sạc 45W trên phiên bản OPPO Pad 6 F Lite đánh dấu bước cải thiện đáng kể về mặt hiệu suất nạp điện khi đối chiếu với mẫu tiền nhiệm OPPO Pad 5. Trước đó, OPPO Pad 5 hỗ trợ công nghệ sạc nhanh SuperVOOC công suất 33W để cung cấp năng lượng cho viên pin dung lượng 10050mAh.

Bên cạnh yếu tố nguồn điện, OPPO Pad 5 từng định hình phân khúc với thiết kế mỏng nhẹ 6.53mm, trọng lượng khoảng 597g cùng chuẩn kết nối USB Type-C hỗ trợ OTG. Việc Pad 6 F Lite nâng trần công suất lên 45W hứa hẹn sẽ rút ngắn đáng kể chu kỳ sạc pin cho các tác vụ làm việc và học tập liên tục.

Lộ trình hoàn tất chứng nhận và khả năng mở bán quốc tế

Hồ sơ chứng nhận từ TÜV cũng ghi nhận các điều kiện áp dụng pháp lý theo khu vực cho Liên minh Châu Âu, Canada và Mỹ. Mặc dù sự hiện diện của các tiêu chuẩn này chưa đồng nghĩa với việc thiết bị chắc chắn sẽ lên kệ tại tất cả các thị trường nói trên, điều đó phản ánh quy chuẩn kỹ thuật của máy đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn quốc tế.

Table tầm trung tiếp theo của OPPO sẽ sớm ra mắt

Đáng chú ý, OPPO Pad 6 F Lite trước đó cũng đã được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu TDRA của UAE. Song song với đó, một biến thể khác thuộc cùng hệ sinh thái là OPPO Pad 6 F cũng đã xuất hiện trên hệ thống cấp phép SIRIM của Malaysia. Các thông số phần cứng cốt lõi khác như dòng vi xử lý, dung lượng RAM, kích thước màn hình cũng như dung lượng pin cụ thể dự kiến sẽ tiếp tục lộ diện qua các nền tảng đo hiệu năng trong thời gian tới.