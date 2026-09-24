OPPO K14 Plus lộ diện với cấu hình ấn tượng: Pin 8.000 mAh, màn hình 144Hz và chuẩn IP69K

Hãng công nghệ OPPO vừa chính thức công bố các thông số phần cứng của mẫu điện thoại thông minh tầm trung mới mang tên OPPO K14 Plus. Thiết bị nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới công nghệ nhờ việc tích hợp viên pin dung lượng lớn lên tới 8.000 mAh, màn hình tần số quét 144Hz cùng tiêu chuẩn bảo vệ thân máy ở mức cao.

OPPO K14 Plus sẽ ra mắt vào ngày 29/9

Không gian hiển thị sắc nét và hiệu năng từ MediaTek 7360 Max

Về khả năng hiển thị, OPPO K14 Plus được trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6.77 inch với độ phân giải 1.5K. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 144Hz, mang lại tốc độ phản hồi mượt mà cho các tác vụ vuốt chạm hàng ngày cũng như khi chơi game có khung hình cao. Đặc biệt, độ sáng tối đa của máy đạt mốc 3.600 nits, giúp đảm bảo khả năng quan sát nội dung rõ ràng ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt.

Sức mạnh xử lý của thiết bị đến từ vi xử lý MediaTek 7360 Max, đi cùng bộ nhớ RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ trong 256GB. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu chạy đa nhiệm ứng dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Thông tin hệ thống camera của OPPO K14 Plus

Thời lượng sử dụng đột phá với pin 8.000 mAh và độ bền chuẩn IP69K

Điểm nhấn kỹ thuật nổi bật nhất trên thiết bị chính là viên pin dung lượng 8.000 mAh, đáp ứng nhu cầu vận hành liên tục nhiều ngày mà không cần sạc lại thường xuyên. Đi kèm với viên pin lớn là công nghệ sạc nhanh công suất 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng cho máy.

Điện thoại mới của OPPO sẽ có dung lượng pin khủng

Để duy trì sự ổn định cho linh kiện bên trong khi hoạt động ở cường độ cao, OPPO đã trang bị hệ thống làm mát buồng hơi VC với diện tích 5.000 mm². Bên cạnh đó, mẫu smartphone này còn sở hữu hệ thống loa stereo kép, cảm biến vân tay quang học tích hợp dưới màn hình và đạt chuẩn chống nước, kháng bụi IP69K – cấp độ bảo vệ chống lại áp lực nước nhiệt độ cao thường chỉ thấy trên các thiết bị siêu bền.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO K14 Plus

Thời điểm phát hành và kế hoạch phân phối

Theo kế hoạch được nhà sản xuất công bố, OPPO K14 Plus sẽ chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 9. Sản phẩm được bán độc quyền thông qua nền tảng thương mại điện tử Flipkart trong đợt mua sắm Big Billion Days, với hai lựa chọn màu sắc dành cho người tiêu dùng.