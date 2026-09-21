OPPO K14 Plus 5G bất ngờ xuất hiện: Thiết kế khung phẳng hiện đại và pin khủng vượt trội

Sau khi giới thiệu phiên bản K14 Lite, thương hiệu OPPO tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường công nghệ khi hé lộ thông tin về biến thể tiếp theo mang tên OPPO K14 Plus 5G. Sự xuất hiện của trang giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Flipkart tại Ấn Độ cho thấy thời điểm trình làng chính thức của thiết bị này đã đến rất gần.

OPPO K14 Plus là điện thoại tầm trung tiếp theo của OPPO

Ngôn ngữ thiết kế vuông vức và định hướng gia tăng độ bền

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ từ đoạn video ngắn trên mạng xã hội, OPPO K14 Plus 5G được trang bị bộ khung phẳng theo xu hướng thẩm mỹ hiện đại. Các phím bấm vật lý được sắp xếp tối ưu theo nguyên lý công thái học ở cạnh viền, giúp người dùng thao tác bấm dễ dàng bằng một tay. Thiết bị dự kiến ra mắt với ít nhất hai phiên bản màu sắc gồm cam năng động cùng tông màu xám hoặc bạc thanh lịch.

Đáng chú ý, thông điệp truyền thông "Sức mạnh để hoạt động, được chế tạo để bền bỉ" cho thấy hãng tập trung đáng kể vào khả năng chống chịu va đập, kháng bụi nước và độ ổn định phần cứng khi vận hành thực tế. Đây là yếu tố được người dùng phân khúc phổ thông và tầm trung đặc biệt quan tâm khi tìm kiếm một thiết bị phục vụ nhu cầu liên lạc, giải trí lâu dài.

OPPO K14 Plus sẽ có thiết kế vuông vức bắt mắt

Kỳ vọng nâng cấp thông số kỹ thuật từ hậu tố Plus

Việc gắn hậu tố "Plus" thường báo hiệu những cải tiến đáng kể về không gian hiển thị hoặc dung lượng pin so với bản tiêu chuẩn. Trước đó, phiên bản K14 5G từng gây ấn tượng mạnh tại thời điểm ra mắt vào tháng 3 năm 2026 nhờ tích hợp thỏi pin 7.000 mAh cùng vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 và công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC công suất 45W.

Do đó, phiên bản K14 Plus 5G được giới chuyên môn dự đoán sẽ tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn về thời lượng hoạt động hoặc mở rộng kích thước màn hình để tối ưu hóa trải nghiệm đa nhiệm và chơi game. Bảng so sánh thông số dưới đây cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về định hướng của dòng sản phẩm:

OPPO K14 Plus là lựa chọn chất lượng ở phân khúc smartphone tầm trung

Định vị thị trường và mức giá dự kiến

Với việc được định vị cao hơn phiên bản thông thường, mức giá của OPPO K14 Plus 5G được dự đoán sẽ rơi vào khoảng 30.000 INR (tương đương khoảng 8,15 triệu đồng). Nhìn chung, sự kết hợp giữa thiết kế bền bỉ, thời lượng pin dồi dào và kết nối mạng 5G tốc độ cao sẽ là vũ khí cạnh tranh quan trọng giúp mẫu máy này gia tăng thị phần trong môi trường cạnh tranh khốc liệt tại các thị trường châu Á.