OPPO K14 Lite 4G ra mắt: Điểm nhấn pin 7000mAh, màn hình 120Hz cùng mức giá 4,6 triệu đồng

Hãng công nghệ OPPO vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại thông minh giá rẻ mới mang tên OPPO K14 Lite 4G. Thiết bị định vị vào phân khúc phổ thông với ưu thế vượt trội về thời lượng sử dụng nhờ viên pin dung lượng lớn 7000mAh cùng màn hình hỗ trợ tần số quét cao 120Hz.

OPPO K14 Lite 4G ra mắt

Trải nghiệm hiển thị với màn hình 6.75 inch tần số quét 120Hz

Mẫu smartphone mới của OPPO thực chất là biến thể đổi tên từ phiên bản OPPO A6c 4G từng được hé lộ trước đó. Máy trang bị tấm nền LCD kích thước 6.75 inch với độ phân giải HD+, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét cho các nhu cầu xem phim và lướt web cơ bản.

Điểm nhấn đáng chú ý trên không gian hiển thị là tần số quét 120Hz kết hợp cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Trang bị này mang lại độ phản hồi cảm ứng nhạy bén, giúp các thao tác cuộn trang hay chuyển đổi ứng dụng diễn ra liền mạch hơn so với tiêu chuẩn 60Hz truyền thống trong cùng tầm giá.

Điện thoại mới của OPPO có thiết kế trẻ trung

Hiệu năng từ vi xử lý UNISOC T7250 và viên pin lớn 7000mAh

Về mặt kỹ thuật, OPPO K14 Lite 4G vận hành dựa trên sức mạnh của vi xử lý UNISOC T7250 tám nhân kết hợp cùng chip đồ họa Mali-G57. Cấu hình này đi kèm dung lượng RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB chuẩn UFS 2.2, đồng thời hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên đến 2TB để phục vụ lưu trữ dữ liệu lâu dài.

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của thiết bị nằm ở viên pin dung lượng lên tới 7000mAh. Mức năng lượng dồi dào này cho phép người dùng duy trì liên lạc, giải trí và xử lý công việc liên tục trong nhiều ngày mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào bộ sạc.

Trang bị camera và định giá phân phối

Hệ thống quang học của OPPO K14 Lite 4G đáp ứng tốt các tác vụ thường nhật với camera chính 13MP ở mặt lưng, tích hợp các tính năng chụp đêm, chụp chân dung xóa phông, Google Lens, zoom kỹ thuật số và quay video độ phân giải 1080p. Camera trước sở hữu cảm biến 5MP hỗ trợ đàm thoại video và chụp ảnh selfie cơ bản.

OPPO K14 Lite 4G có giá phải chăng

Bên cạnh đó, thân máy đạt chứng nhận kháng nước và bụi bẩn chuẩn IP64 giúp tăng độ bền bỉ trong quá trình sử dụng ngoài trời. Tại thị trường quốc tế, OPPO K14 Lite 4G được công bố mức giá 16,999 INR (tương đương khoảng 4.6 triệu đồng) cho một tùy chọn cấu hình duy nhất.