OPPO Find X10 Ultra được cho là bị hủy, màn hình 2K và camera 200MP có thể về flagship mới

Dự án OPPO Find X10 Ultra được cho là đã dừng lại, nhưng các linh kiện cao cấp từng chuẩn bị cho mẫu máy này có thể không bị bỏ phí. Theo thông tin rò rỉ, phần cứng đó sẽ được phân phối lại cho các dòng smartphone tiếp theo của hãng. Tuy nhiên, OPPO chưa xác nhận việc hủy dự án hay kế hoạch tái sử dụng linh kiện.

Linh kiện của Find X10 Ultra sẽ đi về đâu?

Thông tin trên đến từ leaker Digital Chat Station, được đăng trên Weibo và được Gizchina, Gizmochina dẫn lại. Theo đó, những linh kiện từng dành cho OPPO Find X10 Ultra sẽ được chuyển cho các mẫu smartphone kế nhiệm. Hiện có một thiết bị thuộc thế hệ tiếp theo đang trong giai đoạn thử nghiệm với cấu hình đáng chú ý.

OPPO có thể trang bị công nghệ Find X10 Ultra cho một mẫu máy mới

Cấu hình máy thử nghiệm: màn hình 2K và camera 200MP

Cụ thể, thiết bị thử nghiệm có màn hình 6.89 inch, độ phân giải 2K, sử dụng tấm nền của BOE. Bên cạnh đó, hệ thống camera cũng gây chú ý với camera trước vuông 100 megapixel. Camera chính phía sau có độ phân giải lên tới 200 megapixel, dùng cảm biến kích thước 1/1.12 inch và hỗ trợ dải động cao.

Ống kính tiềm vọng 10x và cảm biến 200MP: ai sẽ kế thừa?

Khi được hỏi về ống kính tiềm vọng 10x từng được lên kế hoạch cho OPPO Find X10 Ultra, nguồn tin cho biết linh kiện này sẽ xuất hiện trên một thiết bị khác. Dù vậy, danh tính mẫu máy kế thừa ống kính này vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ.

Đối với cảm biến góc siêu rộng 200 megapixel tích hợp ống kính HP5, các thử nghiệm cho thấy linh kiện này có liên quan đến các dòng máy mang hậu tố PM. Điều này có thể ám chỉ dòng OPPO Find X10 Pro Max đã ra mắt, hoặc một phiên bản cao cấp khác đang trong quá trình phát triển.

Thông tin vẫn cần được kiểm chứng

Cho đến thời điểm hiện tại, việc hủy bỏ dự án Find X10 Ultra cũng như kế hoạch tái sử dụng linh kiện chưa được OPPO xác nhận chính thức. Đây mới chỉ là thông tin rò rỉ từ các nguồn tin chuỗi cung ứng, nên toàn bộ chi tiết cần được kiểm chứng thêm.

Người dùng quan tâm đến các công nghệ mới của hãng cần chờ thêm thông báo cụ thể từ OPPO trong thời gian tới.