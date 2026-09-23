OPPO Find X10 Series ra mắt, lần đầu xuất hiện phiên bản Pro Max

OPPO vừa chính thức ra mắt bộ ba smartphone mới thuộc dòng Find gồm Find X10, Find X10 E và Find X10 Pro Max. Trong đó, Find X10 Pro Max gây chú ý khi là mẫu Pro Max đầu tiên trong lịch sử dòng Find.

OPPO Find X10

OPPO Find X10 được trang bị màn hình AMOLED 6,59 inch, độ phân giải 2.768 × 1.272 pixel, hỗ trợ tần số quét biến thiên 1 - 120 Hz và có thể đạt 144 Hz ở một số trò chơi tương thích.

Viền màn hình đối xứng chỉ 0,99 mm giúp mở rộng không gian hiển thị. Tấm nền có thể hạ độ sáng xuống 1 nit, hỗ trợ PWM 3.840 Hz, dải màu BT.2020 và đạt độ sai lệch màu dE dưới 0,6.

Về thiết kế, máy sử dụng khung kim loại kết hợp mặt lưng kính hoàn thiện mềm mịn, đạt các chuẩn IP66, IP68 và IP69 về khả năng kháng bụi, nước. Cảm biến vân tay siêu âm được đặt dưới màn hình.

Hệ thống camera sau gồm ba cảm biến, trong đó camera chính và camera tele đều có độ phân giải 200MP. Camera chính sử dụng cảm biến 1/1,4 inch, khẩu độ f/1.6, tiêu cự quy đổi 23 mm và chống rung quang học CIPA 6.0. Camera tele tiềm vọng 200MP có cảm biến 1/1,56 inch, khẩu độ f/2.6, tiêu cự 65 mm, zoom quang 2,8x, chống rung CIPA 7.0 và zoom số tối đa 120x.

Hệ thống camera sau

OPPO còn cung cấp bộ teleconverter Hasselblad tùy chọn, mở rộng khả năng chụp xa lên 20x. Camera góc siêu rộng có độ phân giải 50MP, tiêu cự 15 mm và góc nhìn 120 độ. Hệ thống này được hỗ trợ bởi cảm biến hiệu chỉnh màu thế hệ thứ hai và công nghệ xử lý hình ảnh LUMO.

Về quay video, Find X10 hỗ trợ 8K 30 FPS và 4K 120 FPS, cùng chế độ Stage và Live 4K.

Ở mặt trước, máy sử dụng camera selfie 50 MP, khẩu độ f/2.0, tiêu cự quy đổi 18 mm và hỗ trợ quay video 4K tối đa 60 FPS.

Bộ teleconverter Hasselblad

Find X10 sử dụng MediaTek Dimensity 9600M sản xuất trên tiến trình 3 nm, CPU 8 nhân với xung nhịp tối đa 4,21 GHz, kết hợp RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1. Máy có pin 8.000 mAh, hỗ trợ sạc SuperVOOC có dây 80 W và không dây 50 W, chạy ColorOS 17 dựa trên Android 17.

Find X10 có ba màu Ice Blue, Light Orange và Light Titanium. Giá bán khởi điểm từ 5.499 nhân dân tệ (21,3 triệu đồng).

Màu sắc của Find X10

Find X10 E

OPPO Find X10 E theo đuổi phong cách thiết kế tiết chế hơn với mặt lưng kính bề mặt mịn và khung kim loại. Mặt trước sử dụng màn hình phẳng với bốn cạnh viền siêu mỏng, đồng đều, tạo cảm giác cân đối khi nhìn trực diện.

Máy được trang bị màn hình 6,59 inch, độ phân giải 2.760 × 1.256 pixel, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.800 nit. Tấm nền hỗ trợ Display P3 và PWM 3.840 Hz, hướng đến trải nghiệm dễ chịu hơn khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng.

Màn hình 6,59 inch, độ phân giải 2.760 × 1.256 pixel của Find X10 E

Hệ thống camera sau tiếp tục được tinh chỉnh cùng Hasselblad, gồm ba cảm biến đều có độ phân giải 50MP nhưng đảm nhiệm các tiêu cự khác nhau. Camera chính sử dụng cảm biến 1/1,4 inch, tiêu cự tương đương 23 mm, khẩu độ f/1.6 và hỗ trợ OIS.

Camera tele 50 MP sử dụng cảm biến 1/1,95 inch, tiêu cự tương đương 73 mm, khẩu độ f/2.6 và tích hợp OIS. Camera góc siêu rộng có tiêu cự tương đương 15 mm, khẩu độ f/2.0. Ở mặt trước là camera selfie 32 MP, tiêu cự 21 mm và khẩu độ f/2.4.

Camera sau của máy

Phần mềm camera được tích hợp bảng màu LUMO dành cho ảnh chân dung, Hasselblad Natural Colors, Professional Portrait Mode và XPAN Mode. Các tính năng này tập trung vào khả năng tái tạo màu sắc, chụp chân dung và tạo hình ảnh mang phong cách điện ảnh.

Sức mạnh của Find X10 E đến từ Dimensity 9500s, bộ xử lý được MediaTek sản xuất trên tiến trình 3 nm với xung nhịp tối đa 3,73 GHz. Một điểm đáng chú ý khác nằm ở viên pin dung lượng 7.025 mAh. Find X10 E hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperVOOC 80 W và sạc không dây 50 W. Thiết bị xuất xưởng với ColorOS 17 dựa trên Android 17.

Máy có hai tùy chọn màu Ice Blue và Light Titanium. Bản 12 GB + 256 GB có giá 4.999 nhân dân tệ (19,4 triệu đồng), trong khi phiên bản 16 GB + 512 GB có giá 5.499 nhân dân tệ (21,3 triệu đồng).

Find X10 Pro Max

Find X10 Pro Max sở hữu màn hình LTPO OLED 6,78 inch, độ sáng tối thiểu 1 nit và tối đa 2.000 nit, bao phủ 95% không gian màu BT.2020. Tấm nền hỗ trợ PWM 3.840 Hz và cảm biến ánh sáng môi trường 5 kênh để tự động điều chỉnh độ sáng, màu sắc.

Thiết kế máy tiếp tục sử dụng cụm camera vuông bo góc, trong khi đèn LED được tách thành mô-đun hình viên thuốc ở bên phải. Mặt lưng kết hợp logo Hasselblad, bề mặt kim loại mịn và họa tiết dệt lấy cảm hứng từ máy ảnh phim cổ điển.

Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống ba camera Hasselblad đều có độ phân giải 200MP. Theo OPPO, đây là smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu cấu hình ba camera 200MP.

Camera góc siêu rộng sử dụng cảm biến 1/1,56 inch, khẩu độ f/2.2 và góc nhìn 124 độ, với khả năng thu sáng tăng 202% so với thế hệ trước. Camera chính có khẩu độ f/1.5, tiêu cự tương đương 24 mm và hỗ trợ dải tương phản động 17 EV trong một khung hình.

Camera tele có tiêu cự 70 mm, khẩu độ f/2.1, lấy nét ở khoảng cách 10 cm và chống rung CIPA 7.5. OPPO cho biết đây là camera tele có độ phân giải cao nhất và khẩu độ lớn nhất hãng từng sử dụng trên một mẫu Pro Max.

Find X10 Pro Max có hệ thống ba camera Hasselblad 200 MP

Hệ thống camera còn được hỗ trợ bởi ống kính tái tạo màu Danxia thế hệ thứ hai và LUMO Native Light and Shadow Engine. Cảm biến DeepPix mới có khả năng chứa điện tích toàn phần tăng 60%, qua đó giúp bảo toàn chi tiết tốt hơn trong những cảnh có độ tương phản cao. Máy cũng hỗ trợ bộ ống kính teleconverter Hasselblad với mức zoom lên tới 20x.

Cả ba camera sau đều hỗ trợ quay 8K Log. Dolby Vision 4K 120 FPS hoạt động ở mọi tiêu cự, bên cạnh tính năng chống rung đường chân trời. OPPO cũng hợp tác với TILTA và Blackmagic Camera để hỗ trợ Dolby Vision, O-Log2 và chế độ quay Open Gate ngay trên thiết bị.

Về hiệu năng, Find X10 Pro Max sử dụng Dimensity 9600 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2 nm, đi kèm pin 8.000 mAh, sạc có dây 80 W và không dây 50 W. Máy chạy ColorOS 17 và tích hợp Tide Engine. Theo OPPO, thời gian giữa hai lần chụp ảnh 200 MP được rút xuống còn 0,7 giây, nhanh gấp 10 lần thế hệ trước.

Chip Dimensity 9600 Pro còn sử dụng kiến trúc NPU do OPPO và MediaTek đồng phát triển để phục vụ các tính năng AI trên ColorOS 17. Trong đó, Xiao Bu Space có thể tập hợp những thông tin như lịch bay và lịch trình vào cùng một khu vực, giúp người dùng tra cứu thuận tiện hơn.

Find X10 Pro Max đạt chuẩn IP66, IP68 và IP69, đồng thời nhận chứng nhận 5 sao của SGS Thụy Sĩ về khả năng chống rơi và va đập. Máy sử dụng hệ thống kết nối ShanHai thế hệ mới, hỗ trợ tín hiệu nhà mạng tại hơn 230 quốc gia và khu vực cùng khả năng chờ ba mạng khi sử dụng ở nước ngoài.

Find X10 Pro Max có ba màu Moon White, Warm Orange và Light Titanium. Giá bán khởi điểm từ 6.799 nhân dân tệ (26,4 triệu đồng).

Ba lựa chọn màu