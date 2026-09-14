OPPO Find X10 Series lộ diện cấu hình và màu sắc của ba phiên bản trước ngày ra mắt 22/9

Thương hiệu OPPO vừa chính thức xác nhận lịch tổ chức sự kiện ra mắt thế hệ điện thoại cao cấp tiếp theo mang tên Find X10 Series vào ngày 22 tháng 9 tại Trung Quốc. Những thông tin chi tiết về diện mạo thiết kế, bảng màu và tùy chọn phần cứng của toàn bộ dải sản phẩm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn cũng như người dùng đam mê công nghệ.

Bộ đôi cao cấp Find X10 và Find X10 Pro Max thiết lập chuẩn mực lưu trữ

Trên cổng đặt trước chính thức, OPPO đã công bố trọn vẹn hình ảnh cùng cấu hình cốt lõi của hai phiên bản cao cấp nhất gồm Find X10 tiêu chuẩn và Find X10 Pro Max. Cả hai mẫu máy đều hướng đến phân khúc đỉnh cao nhờ chất lượng hoàn thiện tinh xảo và các phiên bản màu sắc hiện đại.

Phiên bản đầu bảng Find X10 Pro Max sở hữu các tùy chọn màu sắc sang trọng gồm Cam ấm, Trắng ánh trăng và Titan nhạt. Về mặt kỹ thuật lưu trữ, thiết bị cung cấp bốn tùy chọn dung lượng linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu xử lý đa nhiệm từ cơ bản đến nâng cao. Người dùng có thể lựa chọn các mức cấu hình RAM và ROM bắt đầu từ 12GB kết hợp 256GB, 12GB kết hợp 512GB, 16GB kết hợp 512GB cho tới phiên bản tối đa 16GB RAM đi cùng 1TB bộ nhớ trong.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn Find X10 gây ấn tượng với bảng màu đa dạng gồm Qingcheng rực rỡ, Xanh băng và Titan nhạt. Đáng chú ý, hãng không cắt giảm tùy chọn bộ nhớ trên mẫu tiêu chuẩn mà áp dụng hoàn toàn dải thông số từ 256GB đến 1TB tương tự bản Pro Max, mang lại không gian lưu trữ tài nguyên khổng lồ cho các tác vụ quay phim, chụp ảnh độ phân giải cao.

Chi tiết phiên bản Find X10E cùng hệ sinh thái thiết bị đeo thông minh

Bên cạnh hai model cao cấp, phiên bản rút gọn Find X10E hướng đến nhóm người dùng tìm kiếm một cấu hình cân đối trong tầm giá hợp lý hơn. Thiết bị được tinh chỉnh với hai phiên bản phần cứng gồm 12GB RAM kết hợp 256GB bộ nhớ trong và 16GB RAM đi kèm 512GB lưu trữ. Về mặt thị giác, Find X10E mang đến hai tông màu trang nhã là Xanh băng và Titan nhạt.

Không chỉ dừng lại ở điện thoại, sự kiện ngày 22 tháng 9 còn là sân khấu ra mắt các thiết bị đeo thông minh mới trong hệ sinh thái của hãng. Chiếc đồng hồ Watch S2 xuất hiện với ba phối màu trẻ trung gồm Cam rực rỡ, Hồng phấn và Xám bóng núi. Mẫu tai nghe không dây thế hệ mới Enco X4 TWS cũng được giới thiệu với các sắc thái Vàng hồng, Trắng mềm và Xám titan.

OPPO Watch S2 và OPPO Enco X4

Nâng cấp hiệu năng với vi xử lý Dimensity thế hệ mới

Về nền tảng phần cứng, các báo cáo kỹ thuật chỉ ra rằng dòng smartphone đầu bảng này sẽ tiếp tục tận dụng sức mạnh từ các dòng vi xử lý mới nhất do MediaTek phát triển. Cả Find X10 và Find X10 Pro Max dự kiến được trang bị nền tảng Dimensity 9600 series tân tiến.

Dòng vi xử lý mới hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về khả năng xử lý đồ họa, tối ưu hiệu suất năng lượng và duy trì sự ổn định tối đa cho các tác vụ nặng cũng như trải nghiệm chơi game cường độ cao. Toàn bộ thông số cụ thể về giá bán và công nghệ màn hình sẽ được công bố trọn vẹn tại sự kiện chính thức.