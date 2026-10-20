OPPO Find X10 Series hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP, sở hữu cụm camera kép 200MP Hasselblad

OPPO Việt Nam vừa chính thức công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên cho dòng điện thoại cao cấp Find X Series tại thị trường trong nước. Cột mốc hợp tác này gắn liền với chiến lược ra mắt thế hệ flagship tiếp theo mang tên Find X10 Series, dự kiến diễn ra vào ngày 28-10-2026.

OPPO công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu dòng Find X tại Việt Nam

Bước chuyển mình chiến lược cùng đại sứ thương hiệu Find X

Việc lựa chọn Sơn Tùng M-TP làm đại sứ đánh dấu bước đi mới của OPPO trong việc kết nối các giá trị công nghệ di động tiên tiến với bản sắc nghệ thuật sáng tạo. Đại diện hãng cho biết, tinh thần liên tục đổi mới, không lặp lại lối mòn của nam nghệ sĩ trong hơn một thập kỷ qua là yếu tố tương đồng cốt lõi với triết lý phát triển của dòng sản phẩm cao cấp Find X.

Sơn Tùng M-TP và Oppo Find X10 Series

Trước đó, sản phẩm âm nhạc phát hành vào tháng 5-2026 của nam ca sĩ từng tạo tiếng vang khi kết hợp âm hưởng quốc tế với các chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam như mặt nạ Xuân Phả và hoa văn rồng thời Lý. Tinh thần phá vỡ giới hạn này được kỳ vọng sẽ đại diện trọn vẹn cho thông điệp mà thế hệ flagship mới hướng tới.

Công nghệ camera kép 200MP đột phá và thuật toán LUMO

Tiếp nối các phiên bản tiền nhiệm gồm Find X8, Find X9 và Find X9 Ultra ra mắt vào tháng 5-2026, thế hệ Find X10 Series được định vị là bước nhảy vọt toàn diện về công nghệ nhiếp ảnh di động. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất là hệ thống camera kép 200MP đầu tiên trong phân khúc, được phát triển với sự hợp tác chuyên sâu từ thương hiệu máy ảnh Hasselblad.

Dòng OPPO Find X10 chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam

Nhằm khai thác tối đa sức mạnh của cụm cảm biến độ phân giải cao, OPPO trang bị Thuật toán Hình ảnh Chân thực LUMO hoàn toàn mới. Công nghệ xử lý này phối hợp cùng Chế độ Bậc thầy Hasselblad và hệ thống bảng màu độc quyền, giúp tái hiện chi tiết sắc nét, độ tương phản sâu và màu sắc chuẩn xác tương tự lăng kính thị giác tự nhiên của mắt người.

Các phiên bản cấu hình dự kiến của thế hệ Find X10 Series

Dòng sản phẩm flagship mới của OPPO sẽ cung cấp các tùy chọn bộ nhớ và màu sắc đa dạng nhằm phục vụ nhu cầu của nhiều phân khúc người dùng cao cấp:

Sự kiện ra mắt chính thức dòng sản phẩm OPPO Find X10 Series cùng Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP vào ngày 28-10-2026 sẽ cung cấp đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết cùng giá bán chính thức tại Việt Nam.