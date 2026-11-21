Công nghệ

Oppo Find X10 series: Hiệu năng đỉnh, quay chụp ‘thật như mắt thấy’

Bảo Dương

Hướng đến trải nghiệm quay chụp “thật như mắt thấy”, Oppo Find X10 series “gây bão” giới công nghệ nhờ camera độ phân giải cao cùng hiệu năng mạnh mẽ và hệ sinh thái AI toàn diện.

Ngày 28/10, Oppo Find X10 series chính thức ra mắt tại Việt Nam, thu hút sự chú ý của giới công nghệ với loạt nâng cấp về camera, hiệu năng và AI. Nếu Oppo Find X10 ghi điểm với 3 lựa chọn màu sắc trẻ trung gồm cam nhạt, xanh nhạt và xám titan; thì Oppo Find X10 Pro Max có 2 phiên bản mang phong cách tối giản là trắng và xám titan. Thiết bị sở hữu khung viền kim loại, mặt kính được chế tác nguyên khối uốn lượn tinh xảo, kết nối liền mạch với cụm camera ở mặt lưng tạo tổng thể hài hòa.

So với thế hệ tiền nhiệm, dòng sản phẩm Find X10 series tăng nhẹ cả độ dày lẫn trọng lượng. Sản phẩm Find X10 có độ dày 8,35 mm và trọng lượng 216 g; trong khi Find X10 Pro Max có độ dày 8,4 mm, trọng lượng 233 g (đối với màu trắng) và 235 g (đối với bản xám titan). Thiết bị mang lại cảm giác đầm tay rõ rệt khi cầm nắm hàng ngày.

Bước nhảy vọt trong phần cứng của Find X10 series là hệ thống camera kép 200 MP đầu tiên trong phân khúc, được đồng chế tác chuyên sâu cùng Hasselblad. Đặc biệt, Find X10 Pro Max còn tiến xa hơn với hệ thống 3 camera 200 MP đầu tiên trong ngành. Nhờ độ phân giải cao trên toàn dải tiêu cự, thiết bị thu trọn dữ liệu hình ảnh thực tế ngay từ cảm biến, lưu trữ mọi chi tiết “thật như mắt thấy”, mang lại khung hình chân thực và sống động. Với hệ thống camera 200 MP, dòng flagship cao cấp của Oppo càng chứng minh vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

Bổ sung cho sức mạnh phần cứng của hệ thống camera 200 MP là thuật toán xử lý hình ảnh Lumo True Image Engine tái hiện rõ nét chi tiết vùng sáng và vùng tối, giúp bức ảnh tự nhiên, chân thực hơn. Nhờ vậy, người dùng có thể yên tâm “tác nghiệp” trong điều kiện “khó nhằn” như ngược sáng hay môi trường ánh sáng phức tạp của concert. Bên cạnh đó, Oppo Find X10 series cũng là trợ thủ cho tín đồ sống ảo khi bổ sung tính năng AI Master Composition tự gợi ý khung hình, hay bảng 16 màu phim được tinh chỉnh từ “bậc thầy” Hasselblad hỗ trợ tạo bức ảnh màu phim sống động chỉ sau một cú click.

Oppo Find X10 series có sự nâng cấp đáng kể về khả năng quay video. Find X10 Pro Max hỗ trợ các định dạng ghi hình cao cấp như 4K 120 fps và 8K 30 fps trên 3 camera; trong khi Find X10 mang khả năng tương tự lên hệ thống camera kép 200 MP. Đặc biệt, Oppo Find X10 cũng giải bài toán tỷ lệ khung hình với Open Gate. Tính năng cho phép người dùng ghi hình trên toàn bộ diện tích cảm biến với tỷ lệ 4:3, tăng cạnh dài lên 23% và cạnh rộng lên 63%. Nhờ vậy, người dùng có nhiều không gian hơn cho việc hậu kỳ và thoải mái chuyển đổi khung hình ngang/dọc, tinh chỉnh cho từng mạng xã hội. Với ưu thế đó, đây là thiết bị không nên bỏ lỡ với nhà sáng tạo nội dung (content creator) hay người thường xuyên thực hiện video chuyên nghiệp.

Find X10 series chứng minh sự bền bỉ khi sở hữu pin dung lượng 8.000 mAh - viên pin lớn nhất từ trước đến nay của dòng Oppo Find. Theo công bố của hãng, máy có thể quay video 4K 60 fps liên tục trong 6,5 tiếng và phát video 20 tiếng liên tục. Bên cạnh đó, Oppo Find X10 Pro Max sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro tiến trình 2 nm, trong khi Oppo Find X10 sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M tiến trình 3 nm. Cả hai đều đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ cùng độ bền bỉ cao, giúp gia tăng tốc độ xử lý dữ liệu và cải thiện khả năng sử dụng AI.

Điểm ưu việt khác trên Find X10 series là hệ điều hành ColorOS 17. Trên ColorOS 17, Oppo bổ sung ngôn ngữ thiết kế mới Living Flow, kết hợp cùng thuật toán Laminar Flow giúp phản hồi nhanh và sống động theo từng thao tác, duy trì sự mượt mà và ổn định cho máy. So với ColorOS16, độ ổn định khi khởi chạy ứng dụng được cải thiện 55%, đồng thời ảnh thu nhỏ trong thư viện tải nhanh hơn 50%. Đặc biệt, ColorOS 17 mở rộng khả năng của Oppo AI với các tính năng AI tích hợp ở cấp độ hệ thống, giúp người dùng dễ dàng hoàn thành tác vụ phức tạp hàng ngày, không đơn thuần giải đáp thắc mắc.

Bên cạnh cải tiến giao diện, Find X10 series mang đến AI Photo Agent, được mệnh danh “trợ lý chỉnh sửa ảnh” đầu tiên trong ngành. Thao tác sử dụng AI Photo Agent khá đơn giản khi người dùng chỉ cần chọn hình và đưa ra yêu cầu, sau đó để AI xử lý và nhận kết quả. Thậm chí, trợ lý AI Photo Agent có thể chủ động phân tích và đưa ra gợi ý chỉnh sửa. Với việc AI thực hiện hầu hết tác vụ, người dùng có thể chỉnh ảnh với ít bước thủ công nhất có thể mà vẫn cho ra tác phẩm ấn tượng.

Góp phần hoàn thiện hệ sinh thái AI trên Oppo Find X10 series, tính năng AI Mind Pilot giúp xử lý công việc nhiều bước như sắp xếp album ảnh, tự động biên soạn các tệp đã lưu thành bài thuyết trình… Tính năng AI Mind Space hỗ trợ kết nối thông tin đã lưu và sắp xếp thành bộ sưu tập. Có thể thấy, Oppo AI trên Find X10 series không được thiết kế như tính năng đơn lẻ, mà trở thành hệ sinh thái để hỗ trợ tối đa cho người dùng trong mọi tác vụ hàng ngày. Đây cũng là điểm khác biệt của Oppo trong cách xây dựng tính năng AI so với thương hiệu khác.

Có thể nói Find X10 series là lựa chọn lý tưởng cho người dùng muốn nâng cấp khả năng chụp ảnh và quay video, mong muốn thiết bị có dung lượng pin và hiệu năng đỉnh cao. Đó cũng là lý do “siêu phẩm” nhà Oppo đang được nhiều tín đồ công nghệ săn đón trong đợt mua sắm thiết bị di động cuối năm.