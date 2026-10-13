OPPO Find X10 Pro Mini: Smartphone màn hình tỷ lệ rộng cùng cụm camera kép 200MP đột phá

Xu hướng thiết kế màn hình tỷ lệ rộng trên điện thoại thông minh dạng thanh đang trở thành tâm điểm chú ý mới của giới công nghệ di động. Nối tiếp những chuyển động từ các thương hiệu như Huawei hay Coolpad, OPPO được cho là đang tích cực phát triển một thiết bị thử nghiệm sở hữu tỷ lệ hiển thị khác biệt, tích hợp cấu hình phần cứng mạnh mẽ cùng hệ thống camera kép độ phân giải lên đến 200MP.

Thiết kế tỷ lệ rộng và hướng đi mới của smartphone dạng thanh

Theo nguồn tin rò rỉ từ chuyên gia công nghệ Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, mẫu điện thoại mới của OPPO hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu kỹ thuật. Thiết bị sở hữu thiết kế dạng thanh truyền thống nhưng sử dụng màn hình có tỷ lệ rộng, mang lại không gian hiển thị khác biệt so với chuẩn màn hình thon dài phổ biến hiện nay.

Thay đổi về tỷ lệ khung hình không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm đọc nội dung, duyệt tài liệu hay đa nhiệm chia đôi màn hình, mà còn đánh dấu sự chuyển dịch về mặt công thái học trên các thiết bị cao cấp. Thay vì đi theo khuôn mẫu kéo dài thân máy, việc mở rộng chiều ngang giúp tối đa hóa diện tích hiển thị hữu ích trong khi vẫn giữ cấu trúc nguyên khối bền vững.

OPPO đang phát triển điện thoại có màn hình rộng mới

Sức mạnh phần cứng từ vi xử lý MediaTek cao cấp

Về hiệu năng xử lý, nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu máy này được trang bị chipset cao cấp thuộc hệ sinh thái vi xử lý của MediaTek. Nhiều khả năng thiết bị sẽ sử dụng nền tảng Dimensity 9600 Pro – dòng vi xử lý tiên tiến tương tự như các phiên bản Find X10 và Find X10 Pro Max.

Việc trang bị nền tảng xử lý đầu bảng từ MediaTek đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ đồ họa nặng, cải thiện thuật toán trí tuệ nhân tạo và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng. Đáng chú ý, hiện các thông số chi tiết liên quan đến dung lượng pin cũng như công nghệ sạc nhanh đi kèm vẫn chưa được hé lộ trong các báo cáo thử nghiệm.

Hệ thống camera kép 200MP tích hợp ống kính tiềm vọng

Bên cạnh đột phá về tỷ lệ hiển thị, điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên thiết bị này nằm ở cụm camera sau. Máy được trang bị cặp cảm biến có độ phân giải khủng lên tới 200 megapixel, một bước tiến lớn trong phân khúc flagship.

Hệ thống quang học này được xác nhận sẽ đi kèm một ống kính tiềm vọng chuyên dụng. Cấu trúc lăng kính tiềm vọng kết hợp cùng độ phân giải 200MP hứa hẹn mang lại khả năng thu phóng quang học vượt trội, duy trì độ chi tiết cao và giảm thiểu hiện tượng nhiễu hạt khi chụp ảnh từ cự ly xa.

Điện thoại có thể ra mắt với tên gọi OPPO Find X10 Pro Mini

Định vị thương hiệu và thời điểm ra mắt dự kiến

Các dữ liệu rò rỉ cho biết mẫu smartphone tỷ lệ rộng này nhiều khả năng sẽ được định vị ở phân khúc cao cấp (Pro). Một số phỏng đoán từ giới thạo tin cho rằng thiết bị có thể xuất hiện trên thị trường dưới tên gọi OPPO Find X10 Pro Mini.

Tuy nhiên, tên gọi thương mại chính thức vẫn chưa được xác nhận bởi tỷ lệ khung hình cùng yếu tố hình thức của máy có sự khác biệt rõ nét so với các biến thể Find X10 tiêu chuẩn. Về lộ trình công bố, các báo cáo dự đoán thiết bị có thể được trình làng cùng thời điểm với mẫu máy gập OPPO Find N7 vào quý 1 năm 2027 tại thị trường Trung Quốc.