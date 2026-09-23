OPPO Find X10 E trình làng: Chip Dimensity 9500s 3nm, pin 7025mAh và camera Hasselblad 50MP

Hãng công nghệ OPPO vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone cao cấp mới mang tên OPPO Find X10 E tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị được định vị là lựa chọn tiếp cận phân khúc flagship với cấu hình mạnh mẽ, tập trung vào kiến trúc xử lý 3nm tân tiến, dung lượng pin đột phá cùng cụm camera hợp tác với Hasselblad.

OPPO Find X10E ra mắt

Thiết kế khung kim loại và màn hình bảo vệ mắt 120Hz

Về ngoại hình, OPPO Find X10 E duy trì ngôn ngữ hoàn thiện tinh tế với mặt lưng kính phủ mờ mịn màng và khung viền kim loại cứng cáp. Thân máy đạt độ mỏng 7.99mm, đồng thời hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn kháng nước và bụi cao cấp gồm IP66, IP68 và IP69, mang lại độ bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường.

Điện thoại mới của OPPO có thiết kế sang trọng

Mặt trước của máy trang bị tấm nền phẳng AMOLED kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K+ và tần số quét 120Hz mượt mà. Đáng chú ý, màn hình đạt độ sáng tối đa 1,800 nits và tích hợp công nghệ làm mờ PWM tần số cực cao, giúp giảm thiểu hiện tượng mỏi mắt khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng.

Hiệu năng từ vi xử lý Dimensity 9500s và pin 7025mAh

Trái tim của máy là bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s được gia công trên tiến trình 3nm với xung nhịp cao nhất lên tới 3.73 GHz. Để đảm bảo băng thông xử lý tác vụ đa nhiệm và chơi game đồ họa nặng, thiết bị sử dụng chuẩn RAM LPDDR5X kết hợp bộ nhớ lưu trữ tốc độ cao UFS 4.1.

OPPO Find X10E dùng chip Dimensity 9500s

Bên cạnh vi xử lý hiện đại, điểm nhấn kỹ thuật quan trọng của máy là viên pin dung lượng lớn 7025mAh tích hợp trong thân máy mỏng gọn. Nhằm tối ưu thời gian nạp năng lượng, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperVOOC 80W cùng sạc không dây công suất 50W, đi kèm các kết nối hiện đại như mạng 5G, NFC và cổng hồng ngoại.

Hệ thống ba camera 50MP đồng điều chỉnh bởi Hasselblad

Hệ thống nhiếp ảnh tiếp tục đánh dấu sự hợp tác kỹ thuật giữa OPPO và thương hiệu máy ảnh danh tiếng Hasselblad. Cụm ba camera sau đều được trang bị cảm biến độ phân giải 50MP, bao gồm cảm biến chính kích thước lớn có chống rung quang học OIS, một camera tele zoom quang học 3x và một camera góc siêu rộng. Phía trước máy là camera selfie 32MP tích hợp các bộ lọc màu chuyên biệt.

OPPO Find X10E có hệ thống camera cao cấp

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO Find X10 E

Giá bán và tùy chọn phiên bản

Tại thị trường Trung Quốc, OPPO Find X10 E lên kệ với hai tùy chọn màu sắc gồm Xanh băng và Titan nhạt. Về mức giá, phiên bản tiêu chuẩn 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong có giá niêm yết 4,999 nhân dân tệ (khoảng 19.44 triệu đồng). Phiên bản nâng cấp trang bị 16GB RAM có giá 5,499 nhân dân tệ (khoảng 21.38 triệu đồng).