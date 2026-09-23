OPPO Find X10 E ra mắt với vi xử lý Dimensity 9500s, cụm camera Hasselblad và pin 7025mAh

Thương hiệu OPPO vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại OPPO Find X10 E tại thị trường Trung Quốc, mở rộng dải sản phẩm cao cấp với định hướng tối ưu hóa chi phí. Thiết bị gây chú ý khi kết hợp nền tảng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s, hệ thống quang học hợp tác cùng thương hiệu Hasselblad và dung lượng pin vượt trội 7025mAh trong một thân máy mỏng nhẹ.

OPPO Find X10E ra mắt

Thiết kế công thái học và công nghệ màn hình hiển thị

Về ngoại quan, OPPO Find X10 E hoàn thiện từ mặt lưng kính nhám kết hợp bộ khung kim loại, đem lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và hạn chế bám dấu vân tay. Đáng chú ý, thân máy duy trì độ mỏng chỉ 7.99mm nhưng vẫn đạt đầy đủ các tiêu chuẩn kháng nước và bụi chuẩn cao nhất gồm IP66, IP68 và IP69, tăng cường độ bền bỉ khi vận hành trong nhiều môi trường thời tiết khắc nghiệt.

Điện thoại mới của OPPO có thiết kế sang trọng

Mặt trước của máy trang bị tấm nền AMOLED phẳng kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K+ và tần số quét thích ứng 120Hz. Màn hình này hỗ trợ độ sáng tối đa lên tới 1,800 nits, giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng gắt. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp công nghệ làm mờ PWM tần số cao nhằm giảm thiểu hiện tượng mỏi mắt khi sử dụng trong điều kiện thiếu sáng.

Hiệu năng phần cứng từ chip tiến trình 3nm và viên pin 7025mAh

Cung cấp sức mạnh tính toán cho OPPO Find X10 E là bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, xung nhịp tối đa chạm mốc 3.73 GHz. Cấu hình này đi kèm bộ nhớ RAM công nghệ LPDDR5X dung lượng tối thiểu 12GB cùng bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1, đảm bảo tốc độ phản hồi mượt mà cho các tác vụ xử lý đồ họa phức tạp và các tựa game nặng.

OPPO Find X10E dùng chip Dimensity 9500s

Đặc biệt, thiết bị tích hợp viên pin dung lượng lớn 7025mAh nhưng vẫn duy trì cấu trúc tổng thể gọn nhẹ. Về khả năng nạp năng lượng, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperVOOC 80W và sạc không dây 50W, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và đáp ứng liên tục chu kỳ làm việc cường độ cao của người dùng.

Khả năng nhiếp ảnh với cụm ba camera tinh chỉnh bởi Hasselblad

Hệ thống quang học tiếp tục là điểm nhấn lớn khi OPPO hợp tác cùng hãng máy ảnh danh tiếng Hasselblad. Cụm camera sau gồm ba cảm biến đều có độ phân giải 50MP, bao gồm cảm biến chính kích thước lớn tích hợp chống rung quang học OIS, ống kính tele hỗ trợ zoom quang học 3x và ống kính chụp góc siêu rộng.

OPPO Find X10E có hệ thống camera cao cấp

Phía trước là camera selfie 32MP tích hợp các bộ lọc màu chuẩn Hasselblad phục vụ chụp ảnh chân dung sắc nét. Máy cũng được trang bị các kết nối hiện đại như mạng 5G, NFC và mắt hồng ngoại điều khiển thiết bị gia dụng.

Bảng thông số kỹ thuật tổng hợp của OPPO Find X10 E

Giá bán và các phiên bản màu sắc trên thị trường

Tại thị trường Trung Quốc, OPPO Find X10 E được mở bán với hai lựa chọn màu sắc là Xanh băng và Titan nhạt. Mức giá phân phối cụ thể theo các cấu hình bộ nhớ như sau:

Phiên bản 12GB RAM + 256GB ROM: 4,999 nhân dân tệ (khoảng 19.44 triệu đồng).

Phiên bản 16GB RAM: 5,499 nhân dân tệ (khoảng 21.38 triệu đồng).

Với mức giá khởi điểm từ 19.44 triệu đồng cùng sự kết hợp hài hòa giữa chipset Dimensity 9500s, viên pin 7025mAh và camera Hasselblad, OPPO Find X10 E hứa hẹn trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong phân khúc cận cao cấp.