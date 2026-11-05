OPPO Find N7 xác nhận có mặt tại Châu Âu, pin 6.500 mAh và camera 200MP nằm trong tin đồn

OPPO đã xác nhận điện thoại màn hình gập Find N7 sẽ được phát hành tại thị trường Châu Âu. Đây là bước mở rộng sự hiện diện của hãng ở phân khúc cao cấp, sau khi thế hệ tiền nhiệm Find N6 không được bán chính thức tại khu vực này. Thông tin do đại diện quản lý sản phẩm khu vực của OPPO chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với trang tin Nixanbal.

Vì sao Châu Âu trở thành điểm đến của dòng máy gập OPPO?

Việc đưa Find N7 đến Châu Âu nằm trong chiến lược mở rộng của OPPO ở nhóm thiết bị cao cấp. Trước đó, hãng đã phân phối các mẫu flagship thuộc dòng Find X, như Find X9 Ultra và các phiên bản Find X10, tại thị trường quốc tế.

Mẫu máy kế nhiệm OPPO Find N6 sẽ được bán ở nhiều thị trường hơn

Với Find N7, OPPO tiếp tục phát triển dòng sản phẩm theo thiết kế màn hình gập dáng rộng. Theo nguồn tin, sự xuất hiện của thiết bị này giúp gia tăng tính cạnh tranh trong phân khúc máy gập cao cấp, nơi OPPO sẽ đối đầu trực tiếp với các sản phẩm của Samsung và Apple.

Find N7 có thể nâng cấp những gì so với Find N6?

Theo các nguồn tin rò rỉ, OPPO Find N7 dự kiến trang bị viên pin dung lượng 6.500 mAh, cao hơn 500 mAh so với Find N6. Dung lượng pin lớn hơn giúp đảm bảo thời gian vận hành cho hệ thống màn hình kích thước lớn của máy gập.

Về camera, máy được cho là có ba ống kính sau gồm cảm biến chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele tiềm vọng 50 MP. Cấu hình này tập trung vào khả năng thu nhận chi tiết và hỗ trợ nhiều góc chụp khác nhau.

OPPO Find N7 được kỳ vọng mang đến nhiều nâng cấp thú vị

Đặt Find N7 cạnh Find N6: điểm khác biệt nằm ở đâu?

Bảng dưới đây đối chiếu thông số của Find N6 với thông tin rò rỉ về Find N7. Các thông số của Find N7 chưa được OPPO công bố chính thức.

Ngoài các điểm trên, Find N6 có màn hình gập AMOLED 8,12 inch, tần số quét 120Hz, độ sáng 1.800 nits. Máy dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16GB, bộ nhớ 512GB, sạc nhanh 80W, sạc không dây 50W và dày 4,21 mm khi mở. Máy cũng hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0. Nguồn tin chưa nêu rõ những thông số này có thay đổi trên Find N7 hay không.

Khi nào Find N7 ra mắt?

Find N6 được công bố vào tháng 3, nên Find N7 được kỳ vọng ra mắt vào khoảng thời gian tương tự trong chu kỳ sản phẩm tiếp theo. Đây mới là dự đoán dựa trên chu kỳ của thế hệ trước, chưa phải lịch trình chính thức.

Giá bán và thời điểm lên kệ cụ thể của Find N7 chưa được công bố. Theo nguồn tin, OPPO sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin này trong thời gian tới.