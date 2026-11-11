OPPO Find N7 lộ cấu hình: camera chính 200MP, pin 6.500 mAh và màn hình gập không nếp nhăn

OPPO Find N7 vừa lộ các thông số chính: chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, camera chính 200MP, màn hình gập được mô tả là không có nếp nhăn và pin 6.500 mAh. Theo nguồn tin, máy không chỉ bán tại Trung Quốc mà còn có kế hoạch ra mắt ở các thị trường quốc tế. Đây là những thông tin rò rỉ, chưa phải công bố chính thức từ nhà sản xuất.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và bài toán nếp gấp

Theo nguồn tin Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo, OPPO Find N7 sẽ trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Tên chip được giữ nguyên theo nguồn tin rò rỉ.

Điểm đáng chú ý hơn là thiết kế màn hình gập được mô tả là không có nếp nhăn. Nếp gấp là một trong những vấn đề người dùng quan tâm nhất trên dòng điện thoại màn hình gập.

Các tin đồn trước đó cho biết máy có màn hình gập khoảng 7.6 inch, kết hợp bản lề liền mạch để che giấu nếp gấp trên màn hình chính. Về tỷ lệ hiển thị, nguồn tin cho biết hãng có xu hướng làm màn hình rộng, tương tự một số dòng máy gập khác hiện nay.

Cấu hình OPPO Find N7 được tiết lộ trong rò rỉ mới

Camera 200MP và cảm biến đa phổ: hướng đi về màu sắc và chiều sâu

Về chụp ảnh, OPPO Find N7 tiếp tục được đầu tư với camera chính có độ phân giải lên đến 200MP. Bên cạnh đó, máy được tích hợp một cảm biến đa phổ.

Theo nguồn tin, cảm biến này nhằm cải thiện quá trình xử lý hình ảnh, độ sâu và khả năng tái tạo màu sắc của khung hình. Các thông số về cảm biến phụ hay ống kính chưa được tiết lộ trong đợt rò rỉ này.

Ngoài ra, thiết kế của Find N7 được cho là hướng đến sự mỏng nhẹ. Tuy nhiên, kích thước cụ thể của máy chưa được công bố chi tiết.

Pin 6.500 mAh: bước tăng so với Find N6

Về năng lượng, Find N7 dự kiến dùng viên pin dung lượng lớn hơn thế hệ tiền nhiệm Find N6, đạt mức 6.500 mAh. Với Find N6, thông số niêm yết là 6.000 mAh, sạc nhanh 80W và sạc không dây 50W. Tin rò rỉ về Find N7 chưa đề cập công suất sạc.

Đặt cạnh Find N6: Find N7 thay đổi những gì?

Để hình dung mức nâng cấp, bảng dưới đây đối chiếu thông tin rò rỉ của Find N7 với thông số niêm yết của Find N6. Dữ liệu Find N7 chưa được xác nhận chính thức.

Có thể thấy ba điểm thay đổi rõ nhất là chip, pin và công nghệ che nếp gấp. Với kích thước khoảng 7.6 inch theo tin đồn, màn hình trong của Find N7 sẽ nhỏ hơn mức 8.12 inch trên Find N6. Dù vậy, đây mới là thông tin chưa kiểm chứng và cần chờ OPPO công bố số liệu chính thức.

Phát hành quốc tế và những điều chưa rõ

Việc OPPO xác nhận đưa dòng Find N7 ra ngoài thị trường nội địa Trung Quốc là tín hiệu tích cực với người dùng quan tâm điện thoại gập. Ngày ra mắt chính thức và giá bán dự kiến chưa được tiết lộ. Hãng sẽ công bố các thông tin này trong thời gian tới.

Nhìn chung, cấu hình rò rỉ của Find N7 cho thấy OPPO tập trung vào ba mảng: hiệu năng, nhiếp ảnh và độ liền mạch của màn hình gập. Mọi thông số vẫn cần được xác nhận khi sản phẩm chính thức ra mắt. Thông tin trong bài được tổng hợp theo nguồn Gizmochina.