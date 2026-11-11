OPPO Find N7 lộ cấu hình: camera chính 200MP, màn hình gập không nếp nhăn, pin 6.500 mAh

OPPO Find N7 vừa xuất hiện trong các thông tin rò rỉ đầu tiên, với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, màn hình gập được mô tả là không có nếp nhăn, camera chính 200MP và pin 6.500 mAh. Theo các nguồn tin, máy không chỉ bán tại Trung Quốc mà còn có kế hoạch ra mắt ở thị trường quốc tế.

Những thông số này chưa được OPPO công bố chính thức. Phần lớn đến từ nguồn tin Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo và được trang Gizmochina tổng hợp.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và màn hình gập không nếp nhăn

Theo Smart Pikachu, OPPO Find N7 sẽ dùng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Điểm đáng chú ý nhất là thiết kế màn hình gập được mô tả là không có nếp nhăn. Đây là một trong những vấn đề người dùng quan tâm nhiều nhất trên dòng điện thoại màn hình gập.

Các tin đồn trước đó cho biết màn hình gập của máy có kích thước khoảng 7.6 inch, kết hợp bản lề liền mạch. Bản lề này đóng vai trò chính trong việc che giấu nếp gấp trên màn hình chính. Về tỷ lệ hiển thị, hãng có xu hướng thiết kế màn hình rộng, tương tự một số dòng máy gập khác trên thị trường.

Cấu hình OPPO Find N7 được tiết lộ trong rò rỉ mới

Camera 200MP, cảm biến đa phổ và thiết kế mỏng nhẹ

Camera tiếp tục được đầu tư trên Find N7, với camera chính có độ phân giải lên đến 200MP. Máy còn tích hợp một cảm biến đa phổ nhằm cải thiện quá trình xử lý hình ảnh, độ sâu và khả năng tái tạo màu sắc của khung hình.

Các nguồn tin rò rỉ cũng ghi nhận thiết kế của Find N7 hướng đến sự mỏng nhẹ. Tuy nhiên, thông số kích thước cụ thể chưa được công bố chi tiết.

Pin 6.500 mAh: bước tăng so với Find N6

Về năng lượng, Find N7 dự kiến có viên pin lớn hơn thế hệ tiền nhiệm Find N6, đạt mức 6.500 mAh. Find N6 hiện dùng pin 6.000 mAh, sạc nhanh 80W và sạc không dây 50W. Nguồn tin chưa đề cập công suất sạc của Find N7.

Bảng dưới đây đối chiếu các thông tin rò rỉ về Find N7 với thông số đã biết của Find N6.

Kế hoạch phát hành ngoài thị trường Trung Quốc

Việc OPPO xác nhận đưa dòng Find N7 ra ngoài thị trường nội địa Trung Quốc là tín hiệu tích cực với người dùng quan tâm đến điện thoại gập. Ngày ra mắt chính thức và giá bán dự kiến chưa được tiết lộ.

Các thông số chi tiết hơn dự kiến sẽ được nhà sản xuất công bố trong thời gian tới. Do đó, toàn bộ thông tin trên vẫn cần được xem là rò rỉ cho đến khi OPPO xác nhận.