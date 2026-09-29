OPPO F35 5G bất ngờ xuất hiện trên Google Play Console: Hé lộ cấu hình và giá bán dự kiến

Cơ sở dữ liệu của Google Play Console vừa gián tiếp xác nhận sự hiện diện của mẫu điện thoại thông minh mới mang tên OPPO F35 5G. Động thái này cho thấy nhà sản xuất đang chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung, đồng thời cung cấp những chi tiết ban đầu về thông số phần cứng cũng như chiến lược thương mại của thiết bị.

OPPO F35 Series đang được phát triển

Dấu hiệu kỹ thuật và chiến lược đổi tên sản phẩm

Theo danh sách chứng nhận các thiết bị được hỗ trợ vừa rò rỉ, thiết bị xuất hiện với tên thương mại chính thức là OPPO F35 5G. Đáng chú ý, smartphone này sở hữu số hiệu model CPH2931 đi kèm mã nhận dạng thiết bị OP623EL1.

OPPO F35 Series được phát hiện trên danh sách Google Play Console

Về mặt kỹ thuật, chuỗi mã hiệu này hoàn toàn trùng khớp với thông số của chiếc OPPO A7 Pro 5G – mẫu điện thoại đã được giới thiệu tại Trung Quốc và một số thị trường quốc tế. Việc sử dụng chung số hiệu phần cứng cho thấy OPPO F35 5G nhiều khả năng chính là phiên bản đổi tên (rebrand) của A7 Pro 5G nhằm phục vụ việc phân phối tại các khu vực thị trường mới.

Nghi vấn về vi xử lý và cấu hình phần cứng

Dù danh sách chứng nhận chưa công bố bảng thông số kỹ thuật chi tiết, các nguồn tin từ chuyên trang Gadgetsdata đã đưa ra dự đoán về vi xử lý vận hành bên trong. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này được cho là sẽ tích hợp con chip xử lý MediaTek Dimensity 6300.

Tuy nhiên, chi tiết này đặt ra dấu hỏi lớn đối với giới phân tích công nghệ. Trước đó, OPPO A7 Pro 5G phiên bản quốc tế được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 6360. Việc chuyển sang Dimensity 6300 sẽ tạo ra sự sụt giảm nhẹ về hiệu năng xử lý, do đó nhiều khả năng nhà sản xuất vẫn sẽ duy trì dòng chip gốc nhằm đảm bảo tính ổn định và sức mạnh tính toán cho thiết bị.

Định vị phân khúc và mức giá dự kiến

Bên cạnh yếu tố cấu hình, thông tin về mức giá bán lẻ của dòng sản phẩm cũng bắt đầu xuất hiện. Dòng OPPO F35 dự kiến sẽ hướng đến nhóm người dùng tìm kiếm thiết bị có khả năng kết nối 5G với mức đầu tư hợp lý.

Dòng OPPO F35 sẽ có giá phải chăng

Tại thị trường Ấn Độ, phiên bản tiêu chuẩn của OPPO F35 5G được đồn đoán có giá khởi điểm khoảng 40.000 INR (tương đương 10,88 triệu đồng). Trong khi đó, biến thể nâng cấp là OPPO F35 Pro dự kiến có mức giá từ 45.000 INR (khoảng 12,25 triệu đồng). Hiện tại, hãng vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức cùng các thông số phần cứng chi tiết của màn hình và hệ thống camera.