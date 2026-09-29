OPPO F35 5G bất ngờ lộ diện trên Google Play Console với nghi vấn đổi tên từ A7 Pro 5G

Cơ sở dữ liệu Google Play Console vừa ghi nhận sự xuất hiện của mẫu điện thoại thông minh mới mang tên OPPO F35 5G. Việc xuất hiện trên nền tảng chứng nhận thiết bị hỗ trợ của Google cho thấy thương hiệu công nghệ này đang hoàn tất những khâu chuẩn bị kỹ thuật cuối cùng trước khi đưa dòng sản phẩm tầm trung mới ra thị trường.

OPPO F35 Series đang được phát triển

Dấu hiệu đồng nhất mã phần cứng với OPPO A7 Pro 5G

Theo thông tin công bố từ danh sách thiết bị hỗ trợ của Google Play Console, mẫu điện thoại mới có tên thương mại chính thức là OPPO F35 5G. Đáng chú ý, thiết bị sở hữu mã model CPH2931 cùng mã định danh thiết bị OP623EL1.

OPPO F35 Series được phát hiện trên danh sách Google Play Console

Các thông số định danh này trùng khớp hoàn toàn với mẫu máy OPPO A7 Pro 5G từng được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc và một số khu vực quốc tế. Sự tương đồng về số hiệu phần cứng cho thấy nhiều khả năng OPPO F35 5G là phiên bản đổi tên thương mại (rebrand) của A7 Pro 5G nhằm phục vụ chiến lược tiếp cận các phân khúc thị trường mục tiêu mới.

Phân tích cấu hình phần cứng và nghi vấn về chip xử lý

Mặc dù chứng nhận trên Google Play Console chưa cung cấp bảng thông số kỹ thuật chi tiết, các báo cáo phân tích ban đầu từ trang tin công nghệ Gadgetsdata đã đưa ra một số nhận định về cấu hình bên trong. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này được dự đoán trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 6300.

Dòng OPPO F35 sẽ có giá phải chăng

Dưới góc độ kỹ thuật, sự xuất hiện của Dimensity 6300 đặt ra dấu hỏi lớn khi phiên bản OPPO A7 Pro 5G trước đó sử dụng chip Dimensity 6360. Nếu chuyển sang Dimensity 6300, thiết bị sẽ có sự điều chỉnh nhẹ về năng lực xử lý. Do đó, giới chuyên môn nhận định khả năng thay đổi vi xử lý cốt lõi trên cùng một nền tảng phần cứng là không quá cao và cần có thêm xác nhận chính thức từ nhà sản xuất.

Dự báo mức giá mở bán tại các thị trường quốc tế

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, các thông tin liên quan đến định giá thương mại cũng bắt đầu xuất hiện. Tại thị trường Ấn Độ, phiên bản tiêu chuẩn của dòng OPPO F35 được dự đoán sẽ mở bán với mức giá khởi điểm khoảng 40,000 INR (tương đương khoảng 10.88 triệu đồng).

Ngoài bản tiêu chuẩn, dòng sản phẩm này dự kiến còn có thêm biến thể cao cấp hơn là phiên bản Pro. Mức giá rò rỉ dành cho phiên bản Pro dao động từ 45,000 INR (khoảng 12.25 triệu đồng). Hiện tại, OPPO vẫn chưa đưa ra thời điểm công bố chính thức cũng như lộ trình phân phối chi tiết cho từng khu vực cụ thể.