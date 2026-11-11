OPPO A7 Ultra lộ diện với pin 12.000 mAh, dự kiến ra mắt tháng 12 theo tin rò rỉ từ Weibo

OPPO A7 Ultra có thể ra mắt vào tháng 12 năm nay với viên pin dung lượng lên đến 12.000 mAh. Thông tin này đến từ tài khoản Digital Chat Station (DCS) trên mạng xã hội Weibo. Nếu được xác nhận, đây sẽ là smartphone có pin lớn nhất từ trước đến nay của OPPO.

Theo nguồn tin này, OPPO đang phát triển một mẫu điện thoại mới thuộc dòng A-series với dung lượng pin lớn, dự kiến mang tên OPPO A7 Ultra. Tuy nhiên, hãng chưa đưa ra thông báo chính thức về tên gọi hay thời điểm phát hành.

Pin 12.000 mAh và thiết kế lộ diện qua cơ quan cấp phép MIIT

Nguồn tin cho biết OPPO A7 Ultra được định vị trong nhóm thiết bị pin 10.000 mAh, nhưng dung lượng thương mại có thể đạt mức 12.000 mAh. Mặt sau của máy nổi bật với cụm camera đặt ngang dạng viên thuốc, gồm hai ống kính, đèn flash và dòng chữ mô tả hệ thống camera AI.

Thông tin OPPO A7 Ultra được leaker nổi tiếng DCS chia sẻ

Mô tả này trùng khớp với mẫu điện thoại OPPO mã PNC110, vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu cấp phép mạng MIIT tại Trung Quốc. Hình ảnh từ giấy phép cho thấy máy có màn hình phẳng, camera selfie đục lỗ ở chính giữa, hỗ trợ kết nối 5G và hai SIM.

Đáng chú ý, các báo cáo trước đó ghi nhận dung lượng pin định mức của mã PNC110 nằm trong khoảng 11.460 mAh đến 11.640 mAh. Con số này thấp hơn mức 12.000 mAh mà DCS nhắc đến.

Bước nhảy dung lượng pin trong dòng A-series của OPPO

Trước đó, OPPO đã ra mắt OPPO A7 Pro Max với pin 10.000 mAh vào ngày 4 tháng 8 tại Trung Quốc. Cùng thời điểm, hãng có thêm OPPO A7 Pro với pin 8.000 mAh, trong khi dòng A6 năm ngoái dùng pin 7.000 mAh.

Điện thoại mới của OPPO sẽ cho thời gian sử dụng pin tuyệt vời

Như vậy, nếu thông tin của DCS chính xác, dung lượng pin trong dòng A-series sẽ tăng thêm 2.000 mAh so với A7 Pro Max chỉ sau vài tháng.

Tham chiếu từ OPPO A7 Pro: những thông số đã có

Trong lúc chờ A7 Ultra, OPPO A7 Pro là mẫu cùng dòng đã có thông số cụ thể để tham khảo. Theo thông tin từ nguồn, máy có các đặc điểm sau:

Màn hình AMOLED 6,57 inch, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 1.400 nits.

Pin 8.000 mAh, sạc 45W.

Camera trước 50 MP, camera sau 50 MP + 2 MP.

Hỗ trợ 5G, NFC, Bluetooth 5.4 BLE và Wi-Fi hai băng tần 2.4G/5G.

Đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Những thông tin còn bỏ ngỏ

Hiện nguồn tin rò rỉ chưa cung cấp thông tin về vi xử lý, thông số màn hình, tốc độ sạc hay giá bán của OPPO A7 Ultra. Do đó, mọi thông số ngoài dung lượng pin và thiết kế mặt sau vẫn cần chờ xác nhận.

Theo Gizmochina, thông tin về mẫu máy này mới dừng ở mức tin đồn. Người dùng nên theo dõi các thông báo chính thức từ OPPO để có dữ liệu đầy đủ hơn về thời điểm phát hành và cấu hình.