OPPO A7 Pro Max 5G gây chú ý với pin 10.000 mAh

(OPPO A7 Pro Max 5G có hai tùy chọn màu. Ảnh: Gizmochina).

Điểm nhấn đáng kể nhất của OPPO A7 Pro Max 5G nằm ở viên pin 10.000 mAh, thuộc nhóm dung lượng lớn trên điện thoại phổ thông hiện nay. Pin ứng dụng công nghệ silicon-carbon, hướng đến khả năng hạn chế suy giảm dung lượng sau nhiều chu kỳ sạc. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc ngược 27 W. Theo công bố từ OPPO, thiết bị có thể sạc đầy pin trong khoảng 90 phút.

Dù mang viên pin cỡ lớn, thân máy vẫn duy trì độ dày khoảng 8,6 mm, trọng lượng 224 g và kích thước tổng thể khoảng 163 × 78 × 8,6 mm. Thiết bị đạt chuẩn IP69K, qua đó tăng khả năng bảo vệ trước bụi và tia nước áp lực cao.

Ở mặt trước, OPPO A7 Pro Max 5G sử dụng màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 2.772 × 1.272 pixel và tần số quét 120 Hz. Độ sáng tối đa 1.800 nit giúp nội dung hiển thị dễ quan sát hơn khi người dùng sử dụng máy ngoài trời.

Sức mạnh của thiết bị đến từ Snapdragon 4 Gen 5, bộ xử lý được sản xuất trên tiến trình 4 nm, kết hợp RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1. Máy cài sẵn ColorOS 16 dựa trên Android 16, đồng thời hỗ trợ NFC và trang bị cảm biến vân tay quang học đặt dưới màn hình.

Hệ thống camera sau gồm camera chính 50 MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS, đi kèm cảm biến đơn sắc 2 MP. Camera selfie phía trước cũng có độ phân giải 50 MP. Cả camera trước và sau đều hỗ trợ quay video tối đa ở độ phân giải 1080p với tốc độ 30 khung hình mỗi giây.

Cụm camera dạng bệ lớn ở mặt lưng được tích hợp vòng đèn thông báo Breathing Light đa màu, vừa hỗ trợ nhận biết thông báo, vừa tạo dấu ấn riêng cho thiết kế. Sản phẩm có hai lựa chọn màu sắc gồm Surfing Blue và Lunar Black.

Tại Áo, phiên bản RAM 6 GB, bộ nhớ trong 256 GB có giá 599 euro, tương đương khoảng 17,9 triệu đồng. Tại Malaysia và Thái Lan, phiên bản RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB lần lượt có giá 2.299 MYR, tương đương khoảng 14,7 triệu đồng, và 19.999 THB, tương đương khoảng 15,6 triệu đồng. Qua đó, sản phẩm thể hiện định hướng công nghệ trong phân khúc.

Sản phẩm hiện được phân phối tại Áo, Malaysia và Thái Lan.