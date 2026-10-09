OPPO A7 Pro 5G ra mắt tại Việt Nam, nâng chuẩn smartphone bền bỉ

Camera 50MP, tăng khả năng sáng tạo

OPPO A7 Pro 5G đánh dấu bước nâng cấp đáng chú ý của dòng A khi được trang bị camera 50MP ở cả mặt trước và sau.

Camera chính sử dụng cảm biến CMOS kích thước 1/2 inch, tăng khả năng thu sáng 70% so với thế hệ trước, qua đó cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Ở mặt trước, camera selfie AI góc siêu rộng 50MP có trường nhìn 100 độ, phù hợp với nhu cầu chụp chân dung, ảnh nhóm hoặc ghi lại những khoảnh khắc đời thường.

Camera selfie góc siêu rộng zoom AI 50MP mở rộng khung hình, giúp người dùng thỏa sức chụp ảnh cùng hội bạn thân.

Tính năng Chuyển đổi góc rộng tự động AI có thể nhận diện số lượng người trong khung hình và tự động chuyển giữa mức zoom 1x và 0,6x.

OPPO cũng tích hợp thuật toán Tái tạo tông màu tự nhiên nhằm tối ưu màu sắc, tông da và chi tiết hình ảnh.

Bên cạnh đó, các công cụ AI như Tỏa sáng chân dung AI, Ghép Ảnh Sáng Tạo AI và AI Popout 2.0 giúp người dùng chỉnh sửa, tạo hiệu ứng và xây dựng những bố cục ảnh mang dấu ấn cá nhân ngay trên điện thoại.

AI Popout 2.0 cho phép chủ thể nổi bật khỏi khung hình theo nhiều hướng. Hệ thống cũng có khả năng nhận diện nhiều loại chủ thể, từ con người, thú cưng đến kiến trúc và vật dụng, đồng thời hỗ trợ ghép tối đa 9 ảnh trong một bố cục.

Pin 8.000mAh, hướng tới trải nghiệm lâu dài

Không chỉ tập trung vào camera, OPPO A7 Pro 5G được đầu tư mạnh về hiệu năng và độ bền. Máy tích hợp chip tăng cường mạng NetworkBoost S1 cùng AI LinkBoost 4.0, giúp cải thiện khả năng kết nối trong môi trường tín hiệu yếu.

Với game thủ, AI GameBoost 3.0 kết hợp hệ thống tản nhiệt Glacier VC diện tích 4.300 mm² giúp duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game trong thời gian dài. Kiến trúc Phân bổ tài nguyên tự động cũng được thiết kế để giảm mức sử dụng RAM, hỗ trợ khả năng đa nhiệm và phản hồi nhanh hơn.

OPPO A7 Pro 5G có dung lượng pin siêu lớn 8000mAh, độ bền lên đến 6 năm sử dụng.

Điểm đáng chú ý khác là viên pin 8.000mAh. Theo OPPO, pin vẫn duy trì hơn 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 6 năm sử dụng. Máy còn hỗ trợ sạc ngược có dây công suất 10W, cho phép cung cấp năng lượng cho một số thiết bị khác khi cần.

Về độ bền, OPPO A7 Pro 5G sở hữu khung viền nguyên khối, kết hợp các lớp bảo vệ linh kiện bằng keo và xốp chuyên dụng. Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66/IP68/IP69K, giúp tăng khả năng bảo vệ thiết bị trong nhiều điều kiện sử dụng.

Thiết kế 3D, màn hình 120Hz

OPPO A7 Pro 5G cũng tạo dấu ấn bằng thiết kế mới với hai màu Xanh Sóng Biển và Titan Ánh Kim. Trong đó, phiên bản Xanh Sóng Biển sử dụng công nghệ Thiết Kế Gợn Sóng 3D, tạo hiệu ứng nhiều lớp và thay đổi theo góc nhìn.

Cụm camera được thiết kế lại theo hướng liền mạch hơn, góp phần tạo diện mạo hiện đại cho thiết bị. Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, máy vẫn có độ mỏng 8,8 mm và trọng lượng 200 g, hướng đến sự cân bằng giữa độ bền và khả năng cầm nắm.

OPPO A7 Pro 5G với hai phiên bản màu sắc như Xanh Sóng Biển và Titan Ánh Kim cùng cụm camera thiết kế ngang độc đáo.

Màn hình AMOLED FHD+ 6,57 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz, tỷ lệ hiển thị 92,8% và độ sáng tối đa 1.400 nit. Những thông số này giúp hình ảnh hiển thị mượt mà, rõ nét, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu xem video, chơi game và sử dụng các ứng dụng hằng ngày.

Với sự kết hợp giữa camera 50MP, pin 8.000mAh, kết nối 5G, khả năng kháng nước và bụi cùng thiết kế 3D, OPPO A7 Pro 5G được định vị là bước nâng cấp toàn diện của dòng A. Sản phẩm hướng tới nhóm người dùng đề cao độ bền, thời lượng sử dụng dài và khả năng sáng tạo nội dung trên smartphone.