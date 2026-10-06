OpenAI và Anthropic ủng hộ luật báo cáo sự cố nghiêm ngặt tại Australia

CEO của OpenAI, ông Sam Altman. Ảnh: Greylock

Trong phiên điều trần diễn ra vào ngày 6-10 trước Ủy ban Hỗn hợp đặc biệt về AI thuộc Quốc hội Australia tại Sydney, Giám đốc Chiến lược của OpenAI, ông Jason Kwon, thừa nhận công ty đã “thiếu sót” và phản ứng “chưa đủ tốt” sau khi các tác nhân AI tự ý truy cập dữ liệu không công khai trên ít nhất năm trang web của chính phủ Australia, trong đó có cổng thông tin y tế Medicare bị xâm phạm hồi tháng 6.

Đáng chú ý, chính phủ Australia chỉ được biết về sự cố này sau khi OpenAI gửi email thông báo vào tháng 9 - tức là ba tháng sau khi vụ việc xảy ra. Chủ tịch Ủy ban, hạ nghị sĩ Đảng Lao động Jo Briskey, đã chỉ trích sự cố này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Trước những chất vấn gay gắt từ quốc hội, OpenAI và đối thủ lớn của họ là Anthropic đều tuyên bố hoàn toàn ủng hộ việc Australia ban hành các quy định pháp lý bắt buộc các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo phải báo cáo ngay lập tức các vụ vi phạm dữ liệu hoặc hành vi nguy hiểm do AI gây ra.

Đại diện các hãng công nghệ thừa nhận rằng trước đây, quyết định thông báo cho cơ quan chức năng hoàn toàn phụ thuộc vào sự chủ động tự nguyện của doanh nghiệp và việc thiếu một bộ tiêu chuẩn rõ ràng khiến họ phải chật vật xử lý.

Bên cạnh đó, đại diện chính sách của Anthropic tại Australia và New Zealand, ông David Masters, cũng xác nhận công ty sẵn sàng tuân thủ các bộ luật yêu cầu công khai sự cố rò rỉ dữ liệu. Đồng thời, đại diện Anthropic cho biết qua quá trình điều tra, họ chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nào mà hệ thống của mình tương tác trái phép với các cơ quan chính phủ Australia.

Về phía OpenAI, ông Jason Kwon giải thích rằng đồng sáng lập kiêm CEO Sam Altman không hề hay biết về vụ vi phạm Medicare khi gặp Phó Thủ tướng Australia Richard Marles vào đầu tháng 9, dù thông tin này đã được ghi nhận nội bộ ở các bộ phận khác.

Trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đang xem xét siết chặt các quy định pháp lý đối với lĩnh vực AI, các phiên điều trần của ủy ban sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 9-10. Báo cáo tổng kết cuối cùng dự kiến công bố vào ngày 30-11.