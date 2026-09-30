OpenAI trình làng dots: Agent AI tự vận hành 24/7 trên ChatGPT với giá từ 200 USD mỗi tháng

Tại sự kiện DevDay 2026, OpenAI chính thức giới thiệu dots, công nghệ agent AI chạy trên nền tảng GPT-6 Astra. Điểm đột phá của công nghệ này là khả năng tự động xử lý và hoàn tất các chuỗi công việc đa bước phức tạp suốt 24/7 trực tiếp bên trong ChatGPT mà không cần sự điều khiển hay giám sát liên tục từ người dùng.

Khác biệt hoàn toàn với mô hình trợ lý phản hồi truy vấn thông thường, dots đại diện cho bước chuyển mình sang thế hệ tác tử AI có thể tự chủ hành động. Công nghệ này được định hình để đóng vai trò như một nhân sự ủy quyền chuyên nghiệp xử lý luồng công việc của các tổ chức, doanh nghiệp.

CEO OpenAI - giới thiệu dots tại sự kiện DevDay.

Cơ chế hoạt động dựa trên máy tính ảo đám mây

Mỗi đơn vị "dot" được cấp phát một máy tính ảo kèm trình duyệt web riêng biệt trên hạ tầng điện toán đám mây. Kiến trúc này mang lại khả năng tương tác trực tiếp với hơn 4.000 ứng dụng và dịch vụ trực tuyến khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh giao diện ChatGPT, người dùng có thể cá nhân hóa dot bằng cách đặt tên riêng, gán ảnh đại diện và tương tác linh hoạt qua nhiều kênh như Slack, Microsoft Teams hoặc đàm thoại giọng nói. Ngữ cảnh làm việc luôn được đồng bộ hóa tức thì giữa các nền tảng, thậm chí agent này có thể thao tác trực tiếp trên laptop của người dùng khi được cấp quyền truy cập hợp lệ.

Hàng rào an toàn và giới hạn quyền can thiệp

Nhằm giảm thiểu rủi ro bảo mật từ các tác vụ tự động, OpenAI tích hợp bộ thiết lập quy tắc tùy chỉnh (Custom Rules). Quản trị viên có thể giới hạn phạm vi truy cập tài nguyên của dot, đồng thời kiểm soát toàn bộ tiến trình chạy ngầm theo thời gian thực thông qua giao diện Activity View.

Khi rơi vào trạng thái chờ việc, dot sẽ tự động chuyển sang chế độ nghiên cứu chủ động chỉ đọc (read-only) mà không gửi tin nhắn hay làm gián đoạn người dùng. Đối với những hành động nhạy cảm cao như đổi mật khẩu hay xác thực tài khoản, hệ thống áp dụng cơ chế bắt buộc con người phải trực tiếp thực hiện.

Áp lực phân khúc cao cấp và lộ trình kết nối Microsoft Agent 365

Hiện tại, tính năng dots chỉ giới hạn cho phân khúc khách hàng chi trả cao, bao gồm gói ChatGPT Pro với mức giá 200 USD/tháng (khoảng 5,2 triệu đồng) và gói Business Premium. Mức phí này cho thấy định hướng rõ rệt của OpenAI nhắm tới khách hàng doanh nghiệp thay vì người dùng phổ thông.

Sản phẩm gia nhập thị trường trong bối cảnh cuộc đua agent AI đang gia tăng sức nóng, đối đầu trực diện với Meta Muse và Gemini Spark của Google. Khác với đối thủ tập trung vào trải nghiệm mua sắm hay đời sống cá nhân, dots tập trung giải quyết bài toán vận hành văn phòng chuyên sâu.

Dù được công bố ngay sau đợt hủy bỏ bản cập nhật GPT-6.1 Astra và giữa tâm điểm tranh cãi về an toàn AI, dots vẫn là mắt xích trọng tâm trong chiến lược đường dài của OpenAI. Hãng đang cùng Microsoft xúc tiến việc tích hợp sâu công nghệ này vào nền tảng hệ sinh thái Agent 365 trong giai đoạn kế tiếp.