OpenAI tiếp tục thua lỗ hàng chục tỷ USD dù doanh thu tăng mạnh

OpenAI đang thu về nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng điều đó chưa giúp công ty thoát khỏi tình trạng thua lỗ nặng nề. Theo thông tin công ty chia sẻ với các nhà đầu tư, khoản lỗ hoạt động trong quý 3 đã vượt 10,9 tỷ USD, tăng so với mức 10,1 tỷ USD của quý trước đó.

Đáng chú ý, khoản lỗ tiếp tục tăng ngay cả khi doanh thu của OpenAI tăng trưởng mạnh. Theo The Wall Street Journal, doanh thu quý 3 của công ty tăng khoảng 50% so với quý 2. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ bù đắp các khoản chi phí khổng lồ mà doanh nghiệp phải gánh chịu.

DOANH THU TĂNG NHƯNG CHI PHÍ VẪN LÀ GÁNH NẶNG LỚN

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong chiến lược kinh doanh của OpenAI là việc đưa quảng cáo vào ChatGPT. Động thái này cũng đánh dấu sự thay đổi so với quan điểm trước đây của CEO Sam Altman về quảng cáo trên nền tảng.

Hồi tháng 2/2026, OpenAI bắt đầu triển khai quảng cáo trên chatbot của mình. Trước đó, Sam Altman từng mô tả ý tưởng đưa quảng cáo vào ChatGPT là điều khiến ông cảm thấy không thoải mái và khẳng định đây chỉ nên là lựa chọn cuối cùng.

Quyết định này nhanh chóng tạo ra những phản ứng trái chiều. Anthropic, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của OpenAI và là đơn vị phát triển chatbot Claude, đã tận dụng sự thay đổi trong chính sách của đối thủ để thực hiện một loạt quảng cáo châm biếm trong dịp Super Bowl. Các quảng cáo nhấn mạnh sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa hai công ty, đồng thời thu hút sự chú ý của người dùng đối với vấn đề quảng cáo trong các sản phẩm AI.

Một bộ phận người dùng ChatGPT cũng bày tỏ sự không hài lòng trước việc quảng cáo xuất hiện trên nền tảng vốn được xem là một công cụ trợ lý AI phục vụ trực tiếp cho người dùng.

OpenAI chưa công bố chính thức doanh thu cụ thể từ hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, hồi tháng 8/2026, công ty cho biết mảng kinh doanh này đang hướng tới mức doanh thu thường niên quy đổi khoảng 1 tỷ USD. Đây là con số được tính dựa trên tốc độ doanh thu tại một thời điểm, không đồng nghĩa với doanh thu thực tế đã ghi nhận trong cả năm.

Việc mở rộng quảng cáo cho thấy OpenAI đang tìm kiếm thêm nguồn thu bên cạnh các gói thuê bao và dịch vụ dành cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí phát triển và vận hành AI ngày càng lớn, việc đa dạng hóa nguồn doanh thu trở thành yêu cầu quan trọng đối với công ty.

NHỮNG DẤU HỎI VỀ TRIỂN VỌNG TÀI CHÍNH TRƯỚC THỀM IPO

Áp lực tài chính của OpenAI càng thu hút sự chú ý sau những tranh luận gần đây về cách công ty đưa ra các dự báo doanh thu.

Tháng 10/2026, OpenAI công bố mức doanh thu thường niên quy đổi khoảng 50 tỷ USD. Đây là chỉ số ước tính doanh thu trong một năm nếu tốc độ kinh doanh tại thời điểm tính toán được duy trì. Tuy nhiên, con số này thấp hơn khoảng 20 tỷ USD so với mức công ty từng chia sẻ với các nhà đầu tư chỉ một tháng trước đó.

Sự chênh lệch lớn giữa hai mức dự báo đã làm dấy lên những câu hỏi về độ tin cậy trong các kế hoạch tài chính của OpenAI. Theo những thông tin được đề cập trên The New York Times và Financial Times, diễn biến này cũng khiến giới đầu tư chú ý hơn đến cách các công ty AI xây dựng và trình bày triển vọng doanh thu.

Vấn đề không chỉ nằm ở riêng OpenAI. Sự điều chỉnh trong dự báo doanh thu của một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành AI làm gia tăng hoài nghi về khả năng hiện thực hóa những kỳ vọng kinh doanh mà các công ty công nghệ đang đưa ra. Trong khi AI được xem là một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của ngành công nghệ, khả năng biến nhu cầu thị trường thành dòng tiền và lợi nhuận thực tế vẫn chưa được chứng minh đầy đủ.

CUỘC CẠNH TRANH VỚI ANTHROPIC

Những nghi vấn này cũng góp phần thúc đẩy các cuộc thảo luận về nguy cơ hình thành bong bóng tài chính trong lĩnh vực AI. Trong vài năm qua, làn sóng đầu tư vào AI đã tăng nhanh, đưa các công ty phát triển mô hình nền tảng và hạ tầng AI trở thành tâm điểm của thị trường công nghệ. Tuy nhiên, nếu doanh thu không theo kịp tốc độ đầu tư và chi phí vận hành, kỳ vọng của nhà đầu tư có thể thay đổi.

Áp lực sẽ càng lớn khi OpenAI và Anthropic đang chuẩn bị cho những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được dự báo có quy mô đáng kể. Khi tiến gần hơn đến thị trường chứng khoán, cả hai công ty sẽ phải đối mặt với yêu cầu minh bạch cao hơn về tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh và khả năng duy trì tăng trưởng.

Cuộc cạnh tranh giữa hai doanh nghiệp cũng ngày càng quyết liệt, đặc biệt trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Anthropic đã tạo được vị thế đáng kể trong thị trường này nhờ các công cụ hỗ trợ lập trình của Claude, trong khi OpenAI trước đây tập trung nhiều hơn vào nhóm người dùng cá nhân và các sản phẩm tiêu dùng.

Tuy nhiên, OpenAI đang đẩy mạnh nỗ lực thu hẹp khoảng cách. Hôm 5/11, Chủ tịch công ty Greg Brockman cho biết phần lớn doanh thu của OpenAI hiện đến từ khách hàng doanh nghiệp. Ông cũng đề cập khả năng công ty sẵn sàng tiến hành IPO vào năm 2027, cho thấy phân khúc doanh nghiệp đang trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược kinh doanh.