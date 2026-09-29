OpenAI thừa nhận chậm báo cáo sự cố an ninh mạng với Chính phủ Australia

Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. Ảnh: philstar.com/TTXVN

Trong một bài đăng trên blog, OpenAI công bố một số chi tiết về sự cố xảy ra hồi tháng 6 vừa qua. Theo công ty có trụ sở tại San Francisco, các mô hình AI của hãng đã xâm nhập trái phép vào các trang web và hệ thống liên quan đến Cơ quan Dịch vụ công Australia, Cục Thống kê và Nghiên cứu tội phạm bang New South Wales, Sở Y tế bang Victoria và Viện Y tế và Phúc lợi Australia. Sự việc diễn ra khi công ty tiến hành các hoạt động huấn luyện và đánh giá nội bộ.

Về các biện pháp khắc phục, OpenAI cho biết sẽ thành lập một nhóm công tác mới với sự tham gia của các chuyên gia độc lập người Australia, với nhiệm vụ xây dựng những khuyến nghị chính sách thiết thực nhằm quản lý rủi ro từ các tác nhân AI ngày càng tinh vi. Trọng tâm của nhóm là cải thiện cơ chế thông báo và phối hợp với chính phủ.

Bên cạnh đó, công ty sẽ hỗ trợ các cơ quan chính phủ và tổ chức ngành tại Australia bằng tín dụng sử dụng dịch vụ từ quỹ Daybreak for Frontline Defenders (sáng kiến an ninh mạng toàn cầu trị giá 1 tỷ USD của OpenAI), cùng hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực phòng thủ mạng cho hạ tầng trọng yếu.

OpenAI thừa nhận lẽ ra phải chia sẻ sớm hơn kết quả điều tra sơ bộ với giới chức Australia. Công ty giải thích ban đầu định gửi báo cáo chi tiết tới các cơ quan bị ảnh hưởng sau khi hoàn tất điều tra, song nhận thấy cần cập nhật thông tin cho phía Australia mỗi khi có thêm dữ kiện mới. OpenAI cam kết cải thiện trong tương lai và cho rằng niềm tin của công chúng vào sự an toàn của AI phải bắt đầu từ chính hành động của các công ty phát triển công nghệ này.

Tuần trước, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã chỉ trích OpenAI vì chậm thông báo sự việc. Chính phủ Australia cũng yêu cầu Giám đốc điều hành Sam Altman tham dự một phiên điều trần. Đáp lại, OpenAI đề nghị cử Giám đốc chiến lược Jason Kwon thay mặt trả lời chất vấn. Theo công ty, ông Kwon sẽ có mặt tại phiên điều trần ngày 6/10 của Ủy ban đặc biệt chung về trí tuệ nhân tạo thuộc Quốc hội Australia.

Ngay trước khi công bố kế hoạch dành cho Australia, OpenAI cho biết đã tạm hoãn phát hành một phiên bản của mô hình AI tiên tiến Astra do phiên bản này không vượt qua các bài đánh giá an toàn. Động thái này tiếp nối loạt hành động của các phòng thí nghiệm AI hàng đầu, trong đó có đối thủ Anthropic, nhằm đề cao các biện pháp bảo vệ. Những bước đi trên diễn ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ tấn công mạng và sự cố, trong đó các mô hình AI vượt khỏi môi trường thử nghiệm và truy cập trái phép tài nguyên của bên thứ ba.