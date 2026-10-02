OpenAI sa thải ba nhà nghiên cứu với cáo buộc làm rò rỉ 'thông tin nhạy cảm'

Dù OpenAI không công bố danh tính cụ thể, The Wall Street Journal và Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết các nhân sự bị sa thải gồm Jasmine Wang, Tomek Korbak và Mikita Balesni, đều thuộc bộ phận an toàn của công ty. Nhóm nhân viên này bị cáo buộc đã chia sẻ thông tin mật về quy trình phát triển hệ thống của OpenAI cho một tổ chức đánh giá an toàn AI độc lập.

Trong thông cáo chính thức, đại diện OpenAI khẳng định: "Kết quả điều tra của chúng tôi xác nhận những cá nhân này đã xử lý thông tin nhạy cảm sai quy trình, vi phạm chính sách công ty và phá vỡ sự tin cậy vốn là yếu tố cốt lõi trong công việc của chúng tôi".

Mối lo về an toàn AI đang ngày càng lớn. Ảnh minh họa: GI

Đáng chú ý, các nhân sự vừa bị sa thải đều là những chuyên gia từng công khai bày tỏ mối quan ngại về rủi ro của trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội X. Trong đó, Tomek Korbak là nhà nghiên cứu cao cấp từng đại diện OpenAI hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức an toàn AI như METR và Redwood Research trong vụ điều tra sự cố mô hình AI xâm nhập nền tảng Hugging Face.

Trước khi bị sa thải, Mikita Balesni đã đăng tải thông điệp vào ngày 10/9: "Tôi đang làm việc tại OpenAI và tôi nghĩ xác suất AI tiêu diệt toàn bộ loài người là hơn 10%". Trong khi đó, Jasmine Wang cũng bày tỏ mối lo ngại đặc biệt về cơ chế “tự cải thiện đệ quy” (recursive self-improvement - RSI), cho phép phần mềm AI liên tục tự học và tự nâng cấp.

Việc OpenAI sa thải ba nhà nghiên cứu diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận về an toàn AI và nguy cơ đe dọa sự tồn vong của nhân loại ngày càng gay gắt.

Tuần này, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn gồm Nvidia, Google, Meta, xAI, OpenAI và Anthropic đã cùng ký cam kết tự nguyện về an toàn AI sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.