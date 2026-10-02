OpenAI ra mắt trợ lý AI Dots giúp hỗ trợ công việc tốt hơn

Điểm khác biệt của Dots nằm ở cách người dùng giao việc. Thay vì phải tương tác với AI cho từng bước, người dùng có thể tạo một trợ lý, đặt tên, tùy chỉnh theo nhu cầu rồi giao cho hệ thống một mục tiêu cụ thể. Dots sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà không cần người dùng thường xuyên theo dõi hoặc đưa ra chỉ dẫn mới.

Theo OpenAI, Dots không được xây dựng xoay quanh một loại phần cứng hay giao diện nhất định. Đây cũng là điểm khác với những sản phẩm như Codex hay ChatGPT, vốn gắn với những hình thức tương tác và nhóm tác vụ cụ thể. Dots được định hướng như một lớp trợ lý có thể hoạt động độc lập, nhận mục tiêu rồi tự triển khai các bước cần thiết để hoàn thành công việc.

Dots của OpenAI có thể vận hành độc lập với bất kỳ phần cứng nào.

Cách tiếp cận này mở ra nhiều kịch bản sử dụng trong môi trường chuyên môn. Một lập trình viên có thể giao cho Dots nhiệm vụ theo dõi phản hồi từ khách hàng, sau đó xử lý các yêu cầu phù hợp bằng cách triển khai bản vá hoặc tính năng mới. Thay vì chỉ đưa ra hướng dẫn, trợ lý được kỳ vọng có thể tiếp tục thực hiện công việc sau khi nhận nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, OpenAI đưa ra một kịch bản khác khi nhà khoa học có thể sử dụng trợ lý để chạy lại các phân tích mỗi khi xuất hiện dữ liệu thí nghiệm mới. Dots cũng có thể kiểm tra những kết quả bất thường để hỗ trợ quá trình theo dõi và xử lý dữ liệu.

Khả năng giao tiếp của Dots không chỉ giới hạn trong một giao diện riêng. Người dùng có thể gửi tin nhắn cho trợ lý thông qua các nền tảng phục vụ công việc như Slack và Teams. OpenAI cũng cho biết tính năng hỗ trợ tin nhắn văn bản sẽ được bổ sung trong thời gian tới.

Bên cạnh trợ lý đa năng, OpenAI còn hướng tới việc tạo ra những Dots chuyên biệt cho từng trách nhiệm. Các trợ lý này có thể được thiết lập danh tính, cung cấp thông tin xác thực và cấp quyền sử dụng những công cụ cần thiết thông qua các hệ thống hiện có. Về lâu dài, công ty kỳ vọng nhiều trợ lý Dots có thể phối hợp với nhau để xử lý các phần việc khác nhau trong cùng một quy trình.

OpenAI cũng đang hợp tác với Microsoft để đưa Dots vào hệ thống kiểm soát bảo mật Agent 365. Động thái này cho thấy công ty không chỉ xem Dots như một tính năng dành cho người dùng cá nhân mà còn hướng tới các môi trường làm việc có yêu cầu quản lý quyền truy cập và bảo mật.

Trên thực tế, một số khả năng mà Dots đảm nhiệm đã xuất hiện ở Codex và các công cụ AI khác. Điểm mới nằm ở việc OpenAI tập hợp chúng thành một mô hình trợ lý được thiết kế xoay quanh khả năng tự hành động. Người dùng đưa ra mục tiêu, còn hệ thống có thể tiếp tục xử lý công việc trong nền thay vì yêu cầu tương tác liên tục.

Về hình ảnh, OpenAI sử dụng phong cách hoạt hình với những biểu tượng trực quan để tạo nhận diện cho Dots. Cách thể hiện này tương đồng với xu hướng gần đây của một số công ty AI, khi các trợ lý kỹ thuật số ngày càng được xây dựng như những thực thể có hình ảnh và cá tính riêng thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng một khung trò chuyện.