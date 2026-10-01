OpenAI ra mắt dòng trợ lý ảo Dots: Mô hình tác nhân tự vận hành trên nền tảng GPT-6 Astra

Tại sự kiện DevDay diễn ra vào thứ Ba, OpenAI đã chính thức công bố Dots, dòng trợ lý cá nhân ảo dạng tác nhân (agentic) thế hệ mới được vận hành bởi mô hình GPT-6 Astra. Điểm đột phá của công nghệ này nằm ở khả năng hoạt động ngầm liên tục để xử lý chuỗi tác vụ phức tạp theo mục tiêu dài hạn do người dùng thiết lập, thay vì chỉ phản hồi từng câu lệnh đơn lẻ như các mô hình hội thoại truyền thống.

OpenAI ra mắt Dots

Cơ chế vận hành nền độc lập và khả năng cá nhân hóa

Khác biệt căn bản giữa Dots với ChatGPT hay Codex tiêu chuẩn là tính độc lập hoàn toàn với phần cứng và giao diện người dùng cụ thể. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ duy trì tiến trình xử lý ở chế độ nền mà không đòi hỏi sự giám sát hay can thiệp liên tục từ người dùng.

Hệ thống cho phép người dùng khởi tạo một trợ lý trung tâm, thiết lập định danh và tùy biến sâu theo nhu cầu công việc. Về lâu dài, OpenAI định hướng xây dựng mạng lưới các trợ lý Dots có thể phối hợp nhịp nhàng theo nhóm để cùng giải quyết các dự án đa nhiệm quy mô lớn.

Dots có thể vận hành độc lập với bất kỳ phần cứng nào

Khả năng giải quyết bài toán chuyên môn trong thực tế

Trong khuôn khổ giới thiệu, OpenAI đã minh họa năng lực của Dots thông qua nhiều kịch bản làm việc chuyên sâu. Trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, lập trình viên có thể ủy quyền cho một trợ lý chuyên trách theo dõi ý kiến đóng góp từ khách hàng, tự động viết mã và triển khai các bản sửa lỗi hoặc tính năng mới.

Đối với nghiên cứu khoa học, Dots đóng vai trò là một trợ lý ảo tự động phân tích lại các tập dữ liệu, đồng thời phát hiện các điểm bất thường mỗi khi có kết quả thí nghiệm mới được cập nhật vào kho lưu trữ.

Về kênh tương tác, người dùng có thể gửi thông điệp trực tiếp cho các trợ lý này thông qua các nền tảng cộng tác doanh nghiệp phổ biến như Slack và Microsoft Teams. OpenAI cho biết phương thức liên lạc qua tin nhắn văn bản thông thường cũng sẽ sớm được triển khai.

OpenAI Dots sẽ hỗ trợ làm việc tốt hơn

Kiến trúc bảo mật doanh nghiệp và lộ trình phát hành

Bên cạnh phiên bản phục vụ cá nhân, OpenAI phát triển các trợ lý Dots chuyên biệt đáp ứng nhu cầu khắt khe của doanh nghiệp. Những trợ lý này được cấp danh tính riêng, hồ sơ xác thực và phân quyền sử dụng công cụ cụ thể dựa trên cơ sở hạ tầng hiện hành của tổ chức.

Để giải quyết bài toán kiểm soát an toàn thông tin, OpenAI đã bắt tay cùng Microsoft tích hợp Dots vào giải pháp bảo mật Agent 365. Dù một số năng lực xử lý từng xuất hiện trên Codex, Dots là bước ngoặt gom nhóm toàn bộ công cụ này vào một gói giải pháp tác nhân độc lập hoàn chỉnh.

OpenAI đang thử nghiệm dots chuyên biệt cho doanh nghiệp

Dots chính thức được phát hành từ thứ Ba thông qua ChatGPT, dành cho người dùng đăng ký gói Pro và Business Premium tại các khu vực đủ điều kiện. Người dùng có thể khởi chạy trực tiếp từ ChatGPT hoặc nền tảng Codex. Về mặt giao diện, OpenAI áp dụng phong cách thiết kế biểu trưng trực quan với các hình ảnh hoạt hình sống động, tạo cảm giác trực quan và gần gũi trong quá trình tương tác công việc thường nhật.