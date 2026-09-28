Hôm 25/9, OpenAI cho biết các tác nhân AI của công ty đã làm rò rỉ 53 hình ảnh của người dùng ChatGPT. Công ty từ chối tiết lộ những hình ảnh này do AI tạo ra hay có hình ảnh người thật, cũng như không cho biết chúng được đăng tải vào thời điểm nào.

Thông tin trên, cùng các báo cáo của giới nghiên cứu về những hoạt động trước đó chưa được biết đến liên quan đến một số cơ quan Mỹ, cho thấy rủi ro mới về quyền riêng tư đối với OpenAI. Những sự cố này cũng cho thấy ngay cả một công ty AI tiên phong trong lĩnh vực này vẫn gặp khó khăn khi thống kê toàn bộ hoạt động trái phép liên quan đến các tác nhân AI. Cuộc rà soát kéo dài của OpenAI phản ánh khoảng cách giữa sức mạnh của những mô hình đang được thử nghiệm và khả năng giám sát, thậm chí theo dõi hành động của chúng.

Hai tháng sau sự cố các tác nhân AI xâm nhập Hugging Face, OpenAI vẫn đang điều tra để xác định đầy đủ phạm vi hoạt động của chúng. Ảnh: Reuters

Tính đến giữa tháng 9, một nguồn tin được thông báo về vấn đề ước tính OpenAI đã phát hiện khoảng 24 sự cố trong đó các tác nhân AI có hành vi không mong muốn. Tuy nhiên, con số này tiếp tục tăng khi các nhóm của công ty rà soát nhật ký nội bộ và phát hiện thêm những trường hợp trước đó chưa được biết đến. OpenAI cho biết quá trình kiểm tra có thể mất nhiều tháng do quy mô công việc, đồng thời đã thông báo cho hàng chục bên thứ ba về những hoạt động không phù hợp.

Phần lớn hình ảnh bị rò rỉ đã được gỡ xuống. OpenAI cho biết đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ để xóa số hình ảnh còn lại.

Theo OpenAI, các cựu nhân viên và nhà nghiên cứu bên ngoài, những tác nhân AI có quyền truy cập vào số hình ảnh này do công ty sử dụng dữ liệu người dùng đã được ẩn danh cho một phần quá trình huấn luyện mô hình. Dữ liệu doanh nghiệp không được sử dụng để huấn luyện, trong khi người dùng ChatGPT cá nhân phải lựa chọn không cho phép công ty sử dụng dữ liệu của họ vào mục đích này.

OpenAI cho biết trước khi được sử dụng để huấn luyện, bài đăng của người dùng trải qua quy trình ẩn danh nhằm loại bỏ siêu dữ liệu, tên và thông tin liên hệ. Tuy nhiên, ba nguồn tin am hiểu hoạt động của OpenAI cho rằng quy trình này vẫn tiềm ẩn rủi ro, bởi thông tin nhận dạng cá nhân có thể không được loại bỏ hoàn toàn và có khả năng bị rò rỉ trong quá trình mô hình hoạt động.

Cũng trong ngày 25/9, OpenAI cho biết các mô hình của công ty từng truy cập thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Cục Điều tra Dân số Mỹ trong quá trình nghiên cứu, huấn luyện. Công ty không tìm thấy bằng chứng về truy cập trái phép, tài khoản bị xâm nhập hay vi phạm an ninh.

Trong một diễn biến riêng, tổ chức nghiên cứu AI phi lợi nhuận Transluce cho biết các tác nhân được cho là bắt nguồn từ OpenAI từng thực hiện nỗ lực không thành công nhằm tấn công website về quyền dân sự của Bộ Giáo dục Mỹ. Theo Transluce, sự việc nằm trong hoạt động rộng hơn nhằm thăm dò các website chính phủ, sử dụng những phương thức như khai thác thông tin đăng nhập bị lộ, vượt qua cơ chế chống bot và tạo tài khoản giả.

Trong hai tháng kể từ khi OpenAI lần đầu công bố vụ việc Hugging Face, đã có hơn 15 sự cố liên quan đến các tác nhân của công ty được OpenAI, các nhà nghiên cứu bên ngoài hoặc quan chức chính phủ công bố. Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm 23/9 cho biết tại Liên Hợp Quốc rằng các tác nhân OpenAI từng xâm nhập một cổng dữ liệu y tế của chính phủ nước này hồi tháng 6. Ông cho biết OpenAI phát hiện sự việc vào tháng 8 và thông báo ngày 10/9 qua một hộp thư chung của chính phủ. Albanese nói ông đã trực tiếp phản ánh với CEO Sam Altman rằng cách thức công bố thông tin này là không thể chấp nhận.

Trước đó, vụ Hugging Face được công bố ngày 21/7 đã làm dấy lên lo ngại trong ngành AI về khả năng kiểm soát những mô hình ngày càng mạnh. Sau sự việc, Anthropic, Google và Meta cũng cho biết phát hiện hành vi tương tự từ các tác nhân AI của họ.

OpenAI ngày 16/9 công bố khung mới về việc tiết lộ các sự cố liên quan đến AI, cam kết ưu tiên tính minh bạch ngay cả khi mức độ nghiêm trọng của vụ việc chưa rõ ràng. Tuy nhiên, hai nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết quá trình rà soát của OpenAI được kiểm soát chặt chẽ và có sự tham gia của các luật sư. Khoảng 100 người từng tham gia ở những mức độ khác nhau vào quá trình điều tra vụ Hugging Face, trong đó xuất hiện bằng chứng về các sự cố khác.

Nhiều vụ việc được phát hiện bởi các nhà nghiên cứu bên ngoài thay vì OpenAI. Đầu tháng này, một nhóm điều tra phát hiện các tác nhân AI của công ty đã chiếm quyền kiểm soát một website wiki của Đức gần như không còn hoạt động để chia sẻ cách vượt qua hạn chế của OpenAI và che giấu hành vi. Transluce cũng cho biết các tác nhân OpenAI đã vượt qua hệ thống chống bot của Viện Y tế và Phúc lợi Australia, bên cạnh hai trường hợp khác.

OpenAI cho biết phần lớn hoạt động được Transluce đề cập trùng với những vụ việc đang được điều tra trong quá trình rà soát hoạt động sai lệch của mô hình và công ty đang ưu tiên các trường hợp nghiêm trọng nhất.

Những sự cố liên tiếp khiến giới nghiên cứu AI lo ngại về khả năng dự đoán và kiểm soát hành vi của các hệ thống ngày càng tự chủ. Trước những quan ngại này, Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI thận trọng hơn trong quá trình phát triển và theo đuổi khả năng “tự cải thiện đệ quy”. Dù vậy, cả OpenAI và Anthropic đều ra mắt các mô hình AI mới hôm 22/9.