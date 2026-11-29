Theo hồ sơ đệ trình lên tòa án liên bang ở bang California ngày 27/11, công ty phát triển ChatGPT cho rằng các chính sách nhân sự của Apple được thiết kế nhằm “giăng bẫy” người lao động, qua đó ngăn cản họ tham gia phát triển công nghệ cho các đối thủ cạnh tranh.

Động thái này diễn ra sau khi Apple khởi kiện OpenAI vì cho rằng công ty này lôi kéo nhân sự của mình để tiếp cận công nghệ lõi.

Cuộc đua phát triển thiết bị phần cứng tích hợp AI đang đẩy hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ vào vòng xoáy tranh chấp gay gắt về nhân sự và dữ liệu mật. Ảnh minh hoạ.

OpenAI nghi Apple cài người lấy thông tin mật

Trong đơn kiện, OpenAI nhấn mạnh hãng đang phát triển các thiết bị điện tử cá nhân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có tiềm năng cạnh tranh trực tiếp với Apple ngay trong lĩnh vực mà tập đoàn này lâu nay xem là thế mạnh của mình.

Đáng chú ý, OpenAI cáo buộc Apple đã thu thập thông tin mật thông qua việc tuyển dụng lại một cựu nhân viên từng chuyển sang làm việc tại OpenAI trong vòng sáu tháng. Trong khoảng thời gian này, nhân sự nói trên đã tiếp cận được các dữ liệu chi tiết về một thiết bị mới cũng như lộ trình phát triển sản phẩm phần cứng tương lai của OpenAI.

“Xét về mặt thời điểm, dường như mục đích ban đầu của người này khi gia nhập OpenAI chính là để đánh cắp những tài liệu đó”, phía OpenAI nêu rõ trong đơn kiện.

Phản hồi trước các cáo buộc trên, Apple phủ nhận việc lợi dụng nhân viên được tuyển dụng lại để tiếp cận thông tin mật của OpenAI, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng hãng tìm cách kìm hãm cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất thiết bị AI.

Trong tuyên bố ngày 27/11, Apple cho rằng những cáo buộc ngược của OpenAI chỉ là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi bản chất vụ kiện mà hãng đã khởi xướng.

Xung đột nhân sự và tranh cãi quyền riêng tư

Căng thẳng giữa hai doanh nghiệp công nghệ hàng đầu đang ngày càng gay gắt trong bối cảnh cuộc đua phát triển sản phẩm AI thúc đẩy sự cạnh tranh khốc liệt về nhân tài và công nghệ độc quyền.

Trước đó, vào tháng 7/2026, Apple đã khởi kiện OpenAI cùng hai cựu nhân viên Tang Tan và Chang Liu, cáo buộc các bên chiếm đoạt bí mật thương mại để phục vụ kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực phần cứng tiêu dùng của nhà sản xuất ChatGPT.

Ông Tang Tan từng có 24 năm làm việc tại Apple, giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm iPhone và Apple Watch. Ông cũng là một trong những thành viên sáng lập công ty khởi nghiệp thiết bị AI io Products, trước khi doanh nghiệp này được OpenAI mua lại vào năm 2025.

Phía OpenAI cùng hai cựu nhân viên trên đều bác bỏ cáo buộc, đồng thời chỉ ra rằng vụ kiện của Apple dựa trên việc giám sát trái phép các tin nhắn cá nhân của ông Chang Liu sau khi ông này đã nghỉ việc tại Apple.

Cũng trong hồ sơ đệ trình lần này, OpenAI chỉ trích Apple vì khuyến khích nhân viên giải quyết công việc ngay trên các thiết bị và tài khoản Apple cá nhân, nhưng sau đó lại ngăn cản họ tách bạch dữ liệu công việc và dữ liệu riêng tư một cách minh bạch khi chuyển sang nơi làm việc mới.

OpenAI cáo buộc Apple vẫn tiếp tục truy cập vào thiết bị và tài khoản cá nhân của các cựu nhân viên sau khi họ rời công ty, giúp hãng này có thể “giám sát và gài bẫy những người nghỉ việc” khi họ đầu quân cho đối thủ.

Theo OpenAI, đến nay đã có khoảng 400 nhân viên Apple chuyển sang làm việc tại công ty này. OpenAI cho rằng các động thái pháp lý của Apple nhằm gây sức ép, ngăn cản nhân viên tiếp tục rời đi để gia nhập các doanh nghiệp công nghệ khác.

Theo Reuters