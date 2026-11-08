OpenAI huy động được 11 tỷ USD, định giá tăng lên 1.250 tỷ USD nhưng vẫn hụt xa mục tiêu

Theo Reuters, vòng gọi vốn mới đã đưa định giá của OpenAI lên khoảng 1.250 tỷ USD. Mức này vẫn thấp hơn mục tiêu 1.500 tỷ USD mà công ty từng kỳ vọng trước khi triển khai kế hoạch huy động vốn.

OpenAI đã thu về khoảng 11 tỷ USD trong vòng gọi vốn, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu lên tới 30 tỷ USD.

Thương vụ có sự tham gia của những nhà đầu tư lớn như SoftBank và MGX. Thông tin về vòng gọi vốn cũng được Bloomberg tiết lộ trong bối cảnh tâm lý thị trường đối với nhóm doanh nghiệp AI đang có dấu hiệu thận trọng hơn.

Nhà đầu tư lo ngại cuộc đua chi tiêu AI

Sự thay đổi tâm lý của thị trường diễn ra khi các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến quy mô chi tiêu khổng lồ của các công ty AI, đặc biệt là những khoản đầu tư cho trung tâm dữ liệu, chip và hạ tầng điện toán. Bên cạnh áp lực từ bài toán chi phí, thị trường chứng khoán Mỹ cũng chịu tác động mạnh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm tại Mỹ, chỉ số Nasdaq giảm hơn 5%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 19 tháng. Diễn biến này phản ánh những lo ngại của giới đầu tư về khả năng thay đổi cán cân quyền lực tại Washington và tác động của phong trào phản đối AI đối với tiến độ phát triển các trung tâm dữ liệu. Tâm lý thận trọng đối với lĩnh vực AI thực tế đã xuất hiện từ trước cuộc bầu cử. Tháng 10 trở thành một trong những giai đoạn khó khăn nhất của Nasdaq kể từ tháng 3.

Nhóm cổ phiếu từng dẫn dắt đà tăng của thị trường cũng chịu áp lực bán mạnh, từ các nhà sản xuất chip đến những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây thế hệ mới.

Không chỉ OpenAI, nhóm AI chịu áp lực định giá

Sự điều chỉnh kỳ vọng không chỉ diễn ra với OpenAI. Đối thủ của công ty là Anthropic cũng được cho là đang điều chỉnh định giá dự kiến cho kế hoạch IPO xuống khoảng 1.500 tỷ USD, thấp hơn mức 2.000 tỷ USD từng được kỳ vọng trước đó. Diễn biến tại OpenAI và Anthropic cho thấy các doanh nghiệp AI vẫn có khả năng thu hút những khoản vốn rất lớn, nhưng nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn với mức định giá và nhu cầu vốn của ngành.

Trong bối cảnh cuộc đua AI tiếp tục đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ cho hạ tầng, khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng và chứng minh hiệu quả kinh tế của các khoản đầu tư sẽ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với định giá của các công ty trong lĩnh vực này.