OpenAI, Google và Anthropic đối mặt vụ kiện yêu cầu ngừng phát triển AI tiên tiến

Trong đơn kiện nộp tại thành phố San Francisco, nhóm cho rằng các quy định của bang California về chống hành vi kinh doanh không công bằng là cơ sở để tòa án ra lệnh dừng phát triển thêm những sản phẩm như chatbot ChatGPT, Gemini và Claude.

Đơn kiện viện dẫn chính những cảnh báo của lãnh đạo các doanh nghiệp, trong đó có Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei và Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk, về nguy cơ AI có thể hủy hoại nền văn minh. Bên khởi kiện cũng nêu một số vụ việc gần đây mà theo họ, các mô hình AI đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm và tự thực hiện các cuộc tấn công vào trang web của cơ quan nhà nước.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đến nay chưa thúc đẩy các biện pháp quản lý AI trên diện rộng do lo ngại ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc.