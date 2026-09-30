OpenAI giới thiệu những tính năng mới của tác nhân AI Codex

Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. Ảnh: philstar.com/TTXVN

Bản cập nhật này, được công bố tại sự kiện Dev Day của OpenAI vào ngày 29/9, là một trong nhiều cải tiến dành cho Codex. OpenAI cũng công bố phiên bản Codex CLI được làm mới, trải nghiệm đánh giá mã nguồn mới, các công cụ tăng cường bảo mật cơ sở hạ tầng và những cải tiến khác cho giao diện lập trình ứng dụng (API).

Mặc dù trước đây Codex đã có khả năng khởi tạo các tác vụ đám mây để thực hiện công việc từ xa, nhưng thông báo mới nhất cho thấy OpenAI đang biến các môi trường đám mây này thành những không gian có tính bền vững và khả năng tùy biến cao hơn, thay vì coi mỗi tác vụ đám mây là một môi trường thử nghiệm biệt lập.

Theo OpenAI, hiện nay các lập trình viên có thể vận hành Codex ở bất cứ đâu họ cần, dù là trên máy tính, điều khiển từ xa qua điện thoại hay trực tiếp trên đám mây. OpenAI cho biết các môi trường phát triển có thể tái sử dụng này được thiết kế để giúp khởi động tác vụ nhanh hơn, đồng thời cung cấp cho các nhóm làm việc một không gian chung với các thiết lập và quyền truy cập đã được phê duyệt.

Song song đó, Codex CLI cũng nhận được bản cập nhật cho phép lập trình viên khởi động và điều phối các tác vụ bằng giọng nói.

Giao diện mới được thiết kế nhằm giúp việc phân công công việc và theo dõi đồng thời nhiều tác vụ trở nên dễ dàng hơn. Các thay đổi khác bao gồm cải tiến cho những thao tác thường nhật như chỉnh sửa câu lệnh (prompt), tiếp tục phiên làm việc và sử dụng worktree. OpenAI cũng đang triển khai giao diện dòng lệnh (terminal) gọn gàng hơn, giúp người dùng dễ dàng theo dõi nội dung trong các phiên làm việc kéo dài.

Codex cũng có thể được tích hợp vào trải nghiệm đánh giá mã nguồn mới ngay trong ứng dụng ChatGPT trên máy tính. Tại đây, người dùng có thể đọc tóm tắt, xem xét các thay đổi trong mã nguồn hoặc hỏi Codex về những vấn đề tiềm ẩn trước khi đưa ra phản hồi cho các yêu cầu hợp nhất mã (pull request trên GitHub hoặc merge request trên GitLab).

Tính năng đánh giá mã nguồn tự động cũng cho phép Codex thực hiện bước kiểm tra sơ bộ ngay cả khi người dùng không ngồi trước máy tính.

Về khía cạnh bảo mật, OpenAI đang triển khai bộ công cụ mới mang tên Codex Security Cloud, được thiết kế để hỗ trợ lập trình viên bảo vệ cơ sở hạ tầng của họ. Lập trình viên có thể sử dụng bộ công cụ này để quét toàn bộ kho mã nguồn trên GitHub theo yêu cầu, theo lịch trình định kỳ hoặc ngay khi có các thay đổi mã nguồn mới được đẩy lên. Codex sau đó sẽ phân tích các kết quả phát hiện được, loại bỏ những mục trùng lặp và chuẩn bị các bản sửa lỗi trên nền tảng đám mây, ngay cả khi người dùng không hoạt động và máy tính xách tay của họ đang đóng.

Đáng chú ý, bộ công cụ này cho phép truy cập vào các mô hình thuộc sáng kiến an ninh mạng Daybreak Blue của OpenAI mà không yêu cầu nhà phát triển phải nộp đơn đăng ký riêng.

OpenAI cũng công bố một số bản cập nhật API, bao gồm Decisions API mới phục vụ việc ra quyết định theo thời gian thực. API này sử dụng Luna để giải đáp các câu hỏi do người dùng thiết lập dựa trên những câu trả lời đã được định nghĩa trước. Công ty cũng giới thiệu phiên bản cập nhật của Agents API; phiên bản này hiện hỗ trợ khả năng tương tác với máy tính và cho phép sử dụng Amazon Bedrock Managed Agents để xây dựng các tác nhân AI của OpenAI chạy hoàn toàn trên AWS.