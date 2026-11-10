OpenAI được định giá 1.250 tỷ USD

Theo Bloomberg ngày 6/11/2026, OpenAI đã tiếp nhận khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư mới, đưa mức định giá doanh nghiệp lên 1.250 tỷ USD. Khoản tiền được chuyển vào công ty trong ngày 6/11, theo những người am hiểu giao dịch. Đây là bước đầu tiên trong vòng huy động vốn có thể đạt tổng cộng 20 tỷ USD.

Nguồn tin cho biết OpenAI dự kiến tiếp tục huy động phần vốn còn lại trong những tuần tới. Trước đó, doanh nghiệp từng đặt mục tiêu gọi vốn từ 30 tỷ USD trở lên, với mức định giá khoảng 1.400 tỷ USD. Tuy nhiên, kế hoạch đã được điều chỉnh trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng hơn với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo Reuters, SoftBank và quỹ đầu tư MGX tham gia thương vụ. Bloomberg cũng đề cập sự góp mặt của Coatue Management và T. Rowe Price trong đợt huy động đầu tiên. OpenAI chưa công bố chính thức các điều khoản và từ chối bình luận về thông tin gọi vốn.

OpenAI mở rộng hạ tầng điện toán AI trong bối cảnh doanh nghiệp huy động khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư mới. Ảnh: AI

Mức định giá 1.250 tỷ USD tiếp tục cho thấy quy mô tài chính của OpenAI. Trước đó, ngày 31/3/2026, công ty thông báo hoàn tất vòng huy động 122 tỷ USD vốn cam kết, tương ứng định giá sau đầu tư 852 tỷ USD. Sự gia tăng định giá phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư, nhưng cũng đặt ra áp lực đối với triển vọng doanh thu và hiệu quả sử dụng vốn.

Một trong những nhu cầu vốn lớn nhất của OpenAI là phát triển hạ tầng điện toán phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình AI. Trong chiến lược công bố trước đó, công ty xác định năng lực tính toán là yếu tố quyết định khả năng nghiên cứu, triển khai sản phẩm và giảm chi phí cung cấp dịch vụ.

OpenAI đang mở rộng hợp tác với nhiều nhà cung cấp hạ tầng đám mây và chip bán dẫn, gồm Microsoft, Oracle, Amazon Web Services, NVIDIA và AMD. Công ty cũng phát triển các hệ thống AI có khả năng thực hiện nhiều bước công việc tự động, khiến nhu cầu xử lý dữ liệu và tính toán tiếp tục gia tăng.

Tại Mỹ, OpenAI đang triển khai chương trình hạ tầng Stargate cùng các đối tác. Tháng 8/2026, doanh nghiệp công bố thỏa thuận bảo đảm khoảng 8 GW công suất điện toán tại dự án PORTS-Pike, bang Ohio. Giai đoạn đầu dự kiến cung cấp 800 MW từ năm 2028. Đây là công suất theo kế hoạch, chưa phải năng lực đã đưa vào vận hành.

Bên cạnh nguồn cung chip, điện năng đang trở thành thách thức quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu AI. Ngày 2/11, OpenAI giới thiệu chương trình Grid Protectors nhằm phối hợp với các đơn vị điện lực để điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ khi hệ thống chịu áp lực.

Ngày 5/11, công ty tiếp tục công bố các cam kết về trách nhiệm phát triển hạ tầng, bao gồm chi trả chi phí điện và hệ thống phục vụ dự án, kiểm soát sử dụng nước và tăng cường minh bạch với cộng đồng địa phương.

Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận 11 tỷ USD vừa huy động sẽ được phân bổ cụ thể bao nhiêu cho chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu AI tự hành hoặc các dự án năng lượng hạt nhân.

Diễn biến mới cho thấy OpenAI vẫn thu hút lượng vốn lớn, song việc điều chỉnh mục tiêu huy động cũng phản ánh sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư. Khả năng chuyển nguồn vốn thành năng lực điện toán thực tế, doanh thu và hiệu quả kinh doanh sẽ là yếu tố quan trọng quyết định triển vọng của doanh nghiệp trong cuộc đua AI toàn cầu.