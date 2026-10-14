OpenAI dùng AI điều tra nội bộ chuyển cho FBI bắt giữ nghi phạm cài thiết bị ghi âm

Ngày 13/10, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ Abdulrahman Alfozan (35 tuổi), cựu kỹ sư OpenAI làm việc từ tháng 7/2025, với cáo buộc sử dụng thiết bị công nghệ để nghe lén bất hợp pháp các cuộc trao đổi nội bộ.

Hành vi này bị phát hiện hôm 30/9, sau khi nhân viên công ty tìm thấy một thiết bị ghi âm thu nhỏ ẩn dưới lớp giấy vệ sinh và cắm vào cổng USB đằng sau tivi trong phòng họp lãnh đạo tại San Francisco.

Hồ sơ điều tra chỉ ra rằng nghi phạm đã lén đặt thiết bị từ ngày 28/9, đồng thời toàn bộ dữ liệu âm thanh lưu trữ bên trong đều đã được mã hóa tinh vi.

Thiết bị nghe lén được cho là đã được đặt phía sau một chiếc tivi trong phòng hội nghị. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

AI hỗ trợ truy tìm nguồn gốc thiết bị

OpenAI cho biết đã sử dụng các mô hình AI nội bộ để phân tích thiết bị, truy tìm nguồn gốc và xác định nhân viên bị nghi đã đặt thiết bị tại phòng họp. Công ty sau đó chuyển vụ việc cho FBI và chấm dứt hợp đồng lao động với người này.

Theo hồ sơ tố tụng được công bố, dữ liệu camera giám sát tại văn phòng ghi nhận Abdulrahman Alfozan xuất hiện gần phòng họp nhiều lần trước khi thiết bị được phát hiện, dù người này không có quyền tiếp cận khu vực hoặc tham gia các cuộc họp tại đó. Hồ sơ cũng cho biết vào ngày 5/10, người này quay lại phòng họp và có hành vi kiểm tra phía sau màn hình tivi.

Nhân viên an ninh của OpenAI còn phát hiện một thiết bị ghi âm tương tự trong chiếc túi bị bỏ lại không có người trông coi tại một phòng khác trong tòa nhà. Các chi tiết này được cơ quan điều tra đưa vào hồ sơ vụ án.

Theo Reuters, OpenAI cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy người bị cáo buộc đã truy cập trái phép hoặc đưa dữ liệu ra ngoài, bao gồm trọng số mô hình AI, mã nguồn hay dữ liệu khách hàng. Công ty không công bố chi tiết kỹ thuật về cách các mô hình AI được sử dụng trong quá trình xác minh.

Vụ việc đặt ra yêu cầu bảo vệ dữ liệu trong ngành AI

Theo hồ sơ điều tra, phòng họp nơi thiết bị được phát hiện thường được sử dụng để trao đổi về các vấn đề kỹ thuật, nghiên cứu, kế hoạch sản phẩm, chiến lược kinh doanh và quan hệ với đối tác. Đây là những thông tin có thể mang giá trị thương mại và công nghệ đáng kể đối với một doanh nghiệp phát triển AI.

Cơ quan điều tra cũng cho biết Abdulrahman Alfozan đã sử dụng một công cụ hỗ trợ năng suất để tìm kiếm thông tin về địa điểm văn phòng, phòng họp, lịch họp và các cuộc gặp với lãnh đạo hoặc đối tác bên ngoài.

Vụ việc cho thấy AI có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ điều tra an ninh nội bộ, bên cạnh các biện pháp như kiểm tra thiết bị, phân tích dữ liệu và đối chiếu hình ảnh giám sát. Tuy nhiên, thông tin được công bố hiện chưa đủ để đánh giá đầy đủ độ chính xác, quy trình xác minh hay mức độ đóng góp riêng của AI trong việc xác định nghi phạm.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Abdulrahman Alfozan đã ra trình diện tại tòa án liên bang ngày 13/10 và dự kiến tiếp tục tham gia phiên điều trần ngày 19/10.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các chi tiết liên quan đến vụ án. Các thông tin trong hồ sơ tố tụng hiện chỉ mang tính chất cáo buộc; theo nguyên tắc pháp lý, nghi phạm vẫn được bảo lưu quyền suy đoán vô tội cho đến khi có phán quyết có hiệu lực pháp luật.

Nguồn: Washingtonpost, OpenAI