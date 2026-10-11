OpenAI dự báo doanh thu thấp hơn kỳ vọng 20 tỷ USD

OpenAI cho biết doanh thu dự kiến trong năm nay thấp hơn 20 tỷ USD so với mức công ty từng thông báo với các nhà đầu tư, làm dấy lên những nghi vấn về tốc độ tăng trưởng nhu cầu đối với trí tuệ nhân tạo (AI).

Công ty phát triển ChatGPT dự báo doanh thu năm nay đạt 50 tỷ USD, căn cứ vào doanh số tính đến cuối tháng 9. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 70 tỷ USD được đề cập trong tài liệu gửi các nhà đầu tư hồi tháng trước và sau đó được nhiều cơ quan truyền thông đưa tin.

Dự báo doanh thu của các doanh nghiệp AI hàng đầu, trong đó có Anthropic, công ty phát triển mô hình Claude và là đối thủ của OpenAI đang được thị trường theo dõi sát sao. Đây được xem là một trong những chỉ báo về nhu cầu đối với lĩnh vực đang thu hút dòng vốn đầu tư khổng lồ.

OpenAI hiện đàm phán sơ bộ về một vòng gọi vốn trị giá 30 tỷ USD, với mức định giá doanh nghiệp khoảng 1.400 tỷ USD.

OpenAI dự báo doanh thu năm nay đạt 50 tỷ USD, thấp hơn 20 tỷ USD so với mức từng công bố, làm dấy lên lo ngại về đà tăng trưởng nhu cầu AI. Ảnh: The Guardian

Thông tin về khoản chênh lệch doanh thu 20 tỷ USD gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,4% khi kết thúc phiên. Cổ phiếu Nvidia mất 2,9%, Oracle giảm 5,5%, trong khi Micron giảm 4,8%.

Sự chênh lệch trên xuất phát từ nỗ lực của các nhà đầu tư OpenAI nhằm so sánh trực tiếp hơn với phương pháp tính doanh thu dự kiến của Anthropic. Đến cuối tháng 7, Anthropic dự báo doanh thu đạt 65 tỷ USD.

Anthropic tính cả doanh thu từ hoạt động bán hàng thông qua các đối tác điện toán đám mây như AWS của Amazon và Google Cloud, trong khi OpenAI không áp dụng phương pháp này.

Tháng trước, Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, cho biết công ty sẽ không tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay như dự kiến trước đó, với lý do lo ngại về an toàn AI.

Quyết định này được đưa ra sau một số vụ việc tác nhân AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát, xâm nhập và tấn công các hệ thống bên ngoài. Cùng với đó, một số nhà nghiên cứu về an toàn AI đã rời bỏ công ty do lo ngại những rủi ro liên quan đến công nghệ này.

Các chính trị gia thuộc cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang kêu gọi ban hành quy định mới nhằm quản lý các hệ thống AI. Trước đó, hai nhà nghiên cứu của Anthropic cảnh báo tốc độ phát triển AI quá nhanh, trong khi thiếu các biện pháp bảo vệ cần thiết, có thể đẩy nhân loại đến nguy cơ tuyệt chủng.

Trong khi OpenAI trì hoãn kế hoạch IPO, Anthropic được cho là sẽ tiếp tục chuẩn bị để niêm yết cổ phiếu ngay trong tháng tới. Hồi tháng 3, OpenAI hoàn tất vòng huy động vốn trị giá 122 tỷ USD, đưa mức định giá công ty lên 852 tỷ USD. Hai tháng sau, Anthropic thông báo huy động 65 tỷ USD, qua đó được định giá ở mức 965 tỷ USD.

Hôm thứ Sáu, thông tin cho biết Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn đầu tư Nhật Bản SoftBank, đang tìm cách huy động tới 100 tỷ USD từ các quốc gia vùng Vịnh để mở rộng danh mục đầu tư vào AI.

SoftBank đang đẩy mạnh chuyển hướng sang lĩnh vực này, trong đó có khoản đầu tư 65 tỷ USD vào OpenAI. Theo Financial Times, tập đoàn đã tiến hành thảo luận với các nhà đầu tư vùng Vịnh, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tháng trước, SoftBank huy động 11,1 tỷ USD thông qua đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp lợi suất cao có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu. Tập đoàn chấp nhận mức lợi suất lên tới 9,75% để thu hút nhà đầu tư, nhằm huy động nguồn vốn phục vụ các khoản đầu tư vào AI và lĩnh vực bán dẫn.