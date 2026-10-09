OpenAI dự báo doanh thu thấp hơn gần 30% so với kỳ vọng

Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. Ảnh: philstar.com/TTXVN

Các nguồn tin dẫn các tài liệu được chia sẻ với các nhà đầu tư tài chính của OpenAI cho biết, công ty này ước tính tính đến cuối tháng 9, doanh thu quy đổi theo năm đạt gần 50 tỷ USD, so với con số gần 70 tỷ USD đưa ra cuối tháng 8.

Tuy nhiên theo giới phân tích, con số được đưa ra trước đó bao gồm tổng doanh thu từ các quan hệ đối tác của OpenAI với những công ty như nhà sản xuất chip Nvidia nhằm giúp các nhà đầu tư dễ dàng so sánh công ty trong môi trường cạnh tranh; trong khi 50 tỷ USD là doanh thu thực tế để báo cáo chính thức với các nhà đầu tư. OpenAI chưa bình luận về các thông tin trên.

Mặc dù vậy, phản ứng trước thông tin dự báo này, các cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực AI: cổ phiếu Nvidia giảm 2,9%, SpaceX giảm 4% và Oracle mất gần 6% giá trị, khi các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng của ngành. Các nhà đầu tư thường theo dõi chỉ số doanh thu quy đổi theo năm của OpenAI và Anthropic như một tín hiệu rõ ràng nhất về nhu cầu đối với ngành công nghệ AI. Chỉ số này – thường được các công ty khởi nghiệp công nghệ sử dụng để thể hiện đà tăng trưởng – song cũng bị chỉ trích là đôi khi thiếu chính xác hoặc thậm chí gây hiểu lầm.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh OpenAI đang đàm phán cho một đợt huy động vốn tư nhân mới, có thể đưa định giá công ty lên mức khoảng 1.400 tỷ USD. Trước đó, có thông tin hồi tháng 6, OpenAI đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) một cách kín đáo – với kỳ vọng sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán vào mùa Thu năm nay, nhưng sau đó đã hoãn kế hoạch này. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh chính của OpenAI là Anthropic dự kiến sẽ niêm yết vào tháng tới.

Bên cạnh vấn đề vốn đầu tư, OpenAI cũng đang vướng vào một loạt cáo buộc về vấn đề an toàn của các mô hình AI. Mới nhất, ngày 8/10, ba cựu nhà nghiên cứu an toàn của OpenAI đã cáo buộc “cha đẻ” ChatGPT sa thải họ vì cảnh báo về những nguy cơ của AI.

Trong một bài đăng trên X, ông Mikita Balesni, một trong những nhân viên bị sa thải, cho rằng lý do ông bị sa thải là vì đã đặt vấn đề an toàn lên trên lợi ích của OpenAI. Trong một bức thư chung gửi OpenAI, ba cựu nhân viên này cũng bày tỏ lo ngại rằng các chuẩn mực nội bộ tại OpenAI đang thay đổi, đồng thời kêu gọi công ty giữ lời hứa về việc duy trì sự hiện diện thường xuyên của các kiểm toán viên độc lập.

Về phía OpenAI, công ty cho biết họ sa thải các nhân viên này vì lý do vi phạm quy định, xử lý thông tin nhạy cảm không theo quy trình đã thiết lập của công ty.

Theo các nguồn tin, ba nhà nghiên cứu bị sa thải từng làm công việc giám sát các mô hình của OpenAI – những mô hình đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm hồi tháng 7 và xâm nhập trái phép vào Hugging Face, một thư viện mã nguồn AI. Sự cố này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt tại Thung lũng Silicon về việc liệu có nên làm chậm tốc độ phát triển của công nghệ này hay không.