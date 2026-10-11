OpenAI dự báo doanh thu 50 tỷ USD, thấp hơn 20 tỷ USD so với kế hoạch

Theo thông tin được công bố, công ty phát triển ChatGPT dự báo doanh thu năm nay đạt 50 tỷ USD, dựa trên kết quả kinh doanh tính đến cuối tháng 9. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 70 tỷ USD được đề cập trong tài liệu gửi các nhà đầu tư hồi tháng trước và sau đó được nhiều cơ quan truyền thông đưa tin.

OpenAI dự báo doanh thu năm nay đạt 50 tỷ USD, thấp hơn 20 tỷ USD so với mức từng công bố, làm dấy lên lo ngại về đà tăng trưởng nhu cầu AI. Ảnh: The Guardian.

Chênh lệch 20 tỷ USD thu hút sự chú ý của thị trường trong bối cảnh các doanh nghiệp phát triển AI hàng đầu đang huy động nguồn vốn khổng lồ để mở rộng hạ tầng và năng lực tính toán. Triển vọng doanh thu của OpenAI và Anthropic, đơn vị phát triển mô hình AI Claude, được xem là những chỉ báo quan trọng về nhu cầu đối với lĩnh vực này.

OpenAI hiện tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ về vòng gọi vốn trị giá 30 tỷ USD, với mức định giá doanh nghiệp khoảng 1.400 tỷ USD.

Theo thông tin được công bố, sự chênh lệch giữa các con số dự báo doanh thu của OpenAI xuất phát từ nỗ lực của các nhà đầu tư nhằm so sánh kết quả kinh doanh của công ty với Anthropic trên cùng một cơ sở tính toán.

Đến cuối tháng 7, Anthropic dự báo doanh thu đạt 65 tỷ USD. Tuy nhiên, hai doanh nghiệp đang áp dụng cách tính doanh thu khác nhau.

Cụ thể, Anthropic tính cả doanh thu từ hoạt động bán hàng thông qua các đối tác cung cấp dịch vụ điện toán đám mây như AWS của Amazon và Google Cloud. Trong khi đó, OpenAI không áp dụng phương pháp tính tương tự.

Sự khác biệt này khiến việc so sánh trực tiếp quy mô doanh thu giữa hai công ty trở nên phức tạp, đồng thời đặt ra yêu cầu phải làm rõ phương pháp tính toán trước khi đánh giá tốc độ tăng trưởng thực tế của các doanh nghiệp AI.

Thông tin về mức chênh lệch doanh thu của OpenAI đã gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Kết thúc phiên, chỉ số Nasdaq giảm 1,4%. Cổ phiếu Nvidia mất 2,9%, Oracle giảm 5,5%, trong khi Micron giảm 4,8%.

Diễn biến này phản ánh sự nhạy cảm của thị trường trước những thông tin liên quan đến triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp AI, đặc biệt khi kỳ vọng tăng trưởng đang gắn liền với các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng công nghệ và bán dẫn.

Bên cạnh vấn đề doanh thu, OpenAI còn đứng trước những thách thức liên quan đến kế hoạch huy động vốn, niêm yết cổ phiếu và bảo đảm an toàn cho các hệ thống AI.

Tháng trước, Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, cho biết công ty sẽ không tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay như dự kiến trước đó. Lý do được đưa ra liên quan đến những lo ngại về an toàn AI.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một số vụ việc liên quan đến tác nhân AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát, xâm nhập và tấn công các hệ thống bên ngoài. Cùng với đó, một số nhà nghiên cứu về an toàn AI đã rời công ty do lo ngại những rủi ro tiềm ẩn của công nghệ.

Các chính trị gia thuộc cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Mỹ cũng đang kêu gọi ban hành các quy định mới nhằm quản lý hệ thống AI. Trước đó, hai nhà nghiên cứu của Anthropic cảnh báo tốc độ phát triển AI quá nhanh trong khi thiếu các biện pháp bảo vệ cần thiết có thể tạo ra những rủi ro nghiêm trọng đối với nhân loại.

Trong khi OpenAI trì hoãn kế hoạch IPO, Anthropic được cho là vẫn tiếp tục chuẩn bị cho khả năng niêm yết cổ phiếu ngay trong tháng tới.

Về hoạt động huy động vốn, hồi tháng 3, OpenAI hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 122 tỷ USD, đưa mức định giá doanh nghiệp lên 852 tỷ USD. Hai tháng sau, Anthropic thông báo huy động 65 tỷ USD, qua đó được định giá ở mức 965 tỷ USD.

Những con số này cho thấy quy mô nguồn vốn đang được rót vào các doanh nghiệp AI hàng đầu, đồng thời phản ánh kỳ vọng lớn của nhà đầu tư đối với tiềm năng thương mại hóa công nghệ. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kỳ vọng và doanh thu thực tế vẫn là yếu tố có thể tác động đến định giá doanh nghiệp trong thời gian tới.

Không chỉ OpenAI và Anthropic, các tập đoàn đầu tư lớn cũng đang đẩy mạnh huy động vốn nhằm mở rộng danh mục đầu tư vào AI.

Theo thông tin được công bố hôm thứ Sáu, Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn đầu tư Nhật Bản SoftBank, đang tìm cách huy động tới 100 tỷ USD từ các quốc gia vùng Vịnh để tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này.

SoftBank đang đẩy nhanh chiến lược chuyển hướng sang AI, trong đó có khoản đầu tư 65 tỷ USD vào OpenAI. Theo Financial Times, tập đoàn đã tiến hành thảo luận với các nhà đầu tư tại khu vực vùng Vịnh, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tháng trước, SoftBank huy động 11,1 tỷ USD thông qua đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp lợi suất cao, được mô tả là có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu. Để thu hút nhà đầu tư, tập đoàn chấp nhận mức lợi suất lên tới 9,75%, nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ các khoản đầu tư vào AI và lĩnh vực bán dẫn.

Trong bối cảnh dòng vốn tiếp tục đổ mạnh vào AI, triển vọng doanh thu của OpenAI và các đối thủ sẽ là yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát sao. Nếu tốc độ tăng trưởng doanh thu không đáp ứng kỳ vọng, các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc chứng minh hiệu quả của những khoản đầu tư quy mô hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD.