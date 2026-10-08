OpenAI công bố thời gian sử dụng ChatGPT mỗi ngày của thanh thiếu niên

Ngày 7/10, công ty trí tuệ nhân tạo của Sam Altman đã lần đầu tiên công bố báo cáo chi tiết về việc sử dụng nền tảng của thanh thiếu niên. Động thái này diễn ra trong thời điểm sự phổ biến nhanh chóng của công nghệ AI đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về tác động đối với sức khỏe tinh thần và sự an toàn của giới trẻ.

Những lo lắng này càng trở nên có cơ sở sau các nghiên cứu về tác hại của mạng xã hội. Điển hình là vào tháng 8 vừa qua, Meta đã phải đồng ý trả số tiền lên tới 18 tỷ USD và giới hạn việc sử dụng Facebook, Instagram của thanh thiếu niên nhằm giải quyết các cáo buộc cho rằng họ đã thiết kế nền tảng gây nghiện cho trẻ em.

Nhằm chứng minh các biện pháp quản lý đang phát huy hiệu quả, OpenAI cho biết trong gần một nửa số cuộc trò chuyện xuất hiện lời nhắc nghỉ ngơi, người dùng trẻ tuổi đã thực sự tạm dừng hoặc kết thúc trò chuyện chỉ trong vòng năm phút.

Công ty cũng chia sẻ rằng những người dùng có quyền truy cập vào phiên bản dành riêng cho thanh thiếu niên có xu hướng gửi nhiều tin nhắn liên quan đến giáo dục hơn, đồng thời tích cực sử dụng các công cụ như mô phỏng học tập trực quan và Chế độ học tập.

Trong thời gian tới, OpenAI dự kiến bổ sung thêm một công cụ lập kế hoạch nộp hồ sơ đại học để hỗ trợ học sinh nắm bắt các yêu cầu, thời hạn và các bước xin hỗ trợ tài chính. Cùng với đó, ứng dụng sẽ có các tính năng mới như thẻ ghi nhớ và công cụ tạo bài kiểm tra dễ dàng hơn.

Trước đó, OpenAI đã bắt đầu triển khai ChatGPT dành cho thanh thiếu niên từ tháng 8. Chế độ này tự động kích hoạt dựa trên thông tin độ tuổi hoặc khi hệ thống ước tính người dùng dưới 18 tuổi, cho phép phụ huynh kiểm soát và hạn chế các cuộc trò chuyện về những chủ đề nhạy cảm.