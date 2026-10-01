OpenAI công bố hệ thống trợ lý tác nhân Dots: Vận hành ngầm trên nền tảng GPT-6 Astra

Tại sự kiện DevDay diễn ra vào thứ Ba, OpenAI đã chính thức công bố Dots, một dòng trợ lý cá nhân ảo dạng tác nhân (agentic AI) hoàn toàn mới. Được vận hành bởi mô hình GPT-6 Astra, công nghệ này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ các mô hình ngôn ngữ phản hồi thụ động sang hệ thống tác nhân có khả năng tự vận hành độc lập theo mục tiêu dài hạn của người dùng.

OpenAI ra mắt Dots

Cơ chế hoạt động nền tảng của trợ lý tác nhân Dots

Khác biệt cốt lõi giữa Dots với các nền tảng tiền nhiệm như ChatGPT hay Codex nằm ở phương thức kích hoạt và duy trì tác vụ. Trong khi các chatbot truyền thống yêu cầu người dùng liên tục đưa ra câu lệnh (prompt), Dots được thiết kế để vận hành hoàn toàn độc lập với bất kỳ phần cứng hay giao diện người dùng cụ thể nào. Sau khi tiếp nhận mục tiêu, hệ thống sẽ tự động phân rã tác vụ và xử lý liên tục ở chế độ nền mà không cần sự can thiệp định kỳ.

OpenAI cho phép người dùng khởi tạo một trợ lý chính, tiến hành đặt tên và thiết lập các thông số cá nhân hóa theo nhu cầu công việc. Đáng chú ý, kiến trúc kỹ thuật của Dots hướng tới khả năng hợp tác đa tác nhân trong tương lai, nơi các trợ lý ảo chuyên biệt có thể tự phối hợp nhịp nhàng theo nhóm để giải quyết những chuỗi công việc phức tạp.

Dots có thể vận hành độc lập với bất kỳ phần cứng nào

Khả năng ứng dụng thực tế trong quy trình kỹ thuật

Về mặt triển khai thực tế, OpenAI đã phác thảo các kịch bản cụ thể cho môi trường chuyên môn kỹ thuật cao. Điển hình, một kỹ sư phát triển phần mềm có thể giao toàn quyền cho một trợ lý Dots phụ trách việc liên tục theo dõi phản hồi từ khách hàng, tự động xác định vấn đề và tiến hành triển khai các bản vá lỗi hoặc tính năng mới theo yêu cầu vào mã nguồn.

OpenAI Dots sẽ hỗ trợ làm việc tốt hơn

Bên cạnh lĩnh vực lập trình, Dots còn hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học. Trợ lý này có thể tự động chạy lại các mô hình phân tích dữ liệu, đối chiếu thông số và gắn cờ cảnh báo các kết quả bất thường ngay khi có dữ liệu thực nghiệm mới được đưa vào hệ thống. Việc giao tiếp với Dots cũng được đồng bộ hóa linh hoạt qua các nền tảng doanh nghiệp phổ biến như Slack hay Teams, kết hợp cùng tính năng hỗ trợ tin nhắn văn bản sắp được cập nhật.

Kiến trúc bảo mật doanh nghiệp và khả năng tích hợp

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của môi trường doanh nghiệp, OpenAI triển khai các trợ lý chuyên trách với danh tính số riêng biệt. Mỗi trợ lý Dots có thể được cấp phát thông tin xác thực bảo mật và các công cụ thực thi chuyên dụng tương thích với hạ tầng công nghệ hiện có của tổ chức.

OpenAI đang thử nghiệm dots chuyên biệt cho doanh nghiệp

Đặc biệt, OpenAI đang hợp tác chặt chẽ với Microsoft nhằm tích hợp trực tiếp Dots vào hệ thống kiểm soát an ninh Agent 365. Dù phần lớn chức năng cốt lõi từng có thể thực hiện thông qua Codex và các công cụ tương tự, Dots đã đóng gói toàn bộ quy trình thành một giải pháp hoàn chỉnh, tập trung tối đa vào tính tự chủ và khả năng hành động độc lập của trí tuệ nhân tạo.

Kế hoạch phát hành và trải nghiệm giao diện người dùng

Dots bắt đầu được phát hành chính thức từ thứ Ba ngay bên trong hệ thống ChatGPT, áp dụng cho nhóm khách hàng sử dụng gói dịch vụ Pro và Business Premium tại các thị trường đáp ứng đủ điều kiện. Người dùng có thể nhanh chóng khởi tạo và quản lý các trợ lý này trực tiếp từ Codex hoặc giao diện ChatGPT thông thường.

Về mặt thiết kế trực quan, OpenAI trang bị cho dòng sản phẩm này phong cách nhận diện mang tính biểu trưng cao với các hình ảnh hoạt hình thân thiện, tương tự hướng tiếp cận gần đây của Meta. Thay đổi này nhằm mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa người dùng và các thuật toán trí tuệ nhân tạo phức tạp, biến công nghệ tự động hóa bậc cao trở nên trực quan và dễ tiếp cận hơn.