OpenAI công bố 3 phát kiến khoa học lớn nhờ AI

Theo trang Unite.AI, trong lĩnh vực toán học, các mô hình của OpenAI đã tạo ra chứng minh cho giả thuyết làm trơn cục bộ (Local Smoothing Conjecture) ở mọi số chiều.

Kết quả này đồng thời giải quyết Giả thuyết Kakeya và giả thuyết hạn chế Stein trong mọi số chiều. OpenAI cho biết chứng minh được chuyển thành dạng hình thức bằng Lean, một công cụ hỗ trợ kiểm tra tính chính xác của các chứng minh toán học.

Trong khoa học máy tính, mô hình AI của OpenAI đưa ra chứng minh bác bỏ Giả thuyết thời gian hàm mũ (ETH), vốn được giới nghiên cứu tin tưởng và sử dụng trong hàng trăm công trình để đánh giá giới hạn độ khó của nhiều bài toán. Kết quả đã được hình thức hóa bằng Lean.

Một nhóm chuyên gia do Russell Impagliazzo và Ramamohan Paturi thuộc Đại học California tại San Diego, cùng Ryan Williams thuộc Viện Công nghệ Massachusetts, dẫn dắt sẽ kiểm chứng và đánh giá hệ quả của phát hiện này.

Trong vật lý, OpenAI cho biết các mô hình đã tạo ra chứng minh toán học về sự tồn tại của một số lý thuyết trường lượng tử tương tác trong không-thời gian 4 chiều, bao gồm sắc động lực học lượng tử (QCD) và một mô hình thống nhất mở rộng của Mô hình Chuẩn vật lý hạt.

Công trình cũng bao gồm chứng minh sự tồn tại của lý thuyết Yang–Mills thuần túy, một phần của bài toán Giải thưởng Thiên niên kỷ do Viện Toán học Clay đặt ra. Nhóm chuyên gia do nhà vật lý David Gross dẫn dắt quyết định tự biên soạn công trình trước khi công bố các tài liệu do AI tạo ra.

OpenAI cho biết sẽ cung cấp dữ liệu và tài liệu liên quan để các nhóm nghiên cứu độc lập kiểm tra. Các hoạt động hợp tác tuân theo nguyên tắc minh bạch, tự nguyện, không trả thù lao và không yêu cầu thỏa thuận bảo mật. Công ty cũng cam kết tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu, hội thảo và hội nghị nhằm giúp giới khoa học đánh giá những phát hiện.

Theo OpenAI, các kết quả trên mới là điểm khởi đầu cho quá trình kiểm chứng và diễn giải khoa học. Việc xác định giá trị thực tiễn, giới hạn và tác động của chúng đối với các lĩnh vực nghiên cứu vẫn cần thêm thời gian và sự tham gia của cộng đồng chuyên gia.