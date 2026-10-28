OpenAI có kế hoạch mua lại chip AI của Google

Theo Reuters ngày 28/10, OpenAI đang lên kế hoạch mua bộ xử lý trí tuệ nhân tạo do Google phát triển nhằm mở rộng năng lực điện toán phục vụ các mô hình AI. Thông tin được The Information tiết lộ dựa trên nguồn tin am hiểu sự việc, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ liên tục gia tăng đầu tư vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng xử lý.

Loại chip mà OpenAI quan tâm là Tensor Processing Unit (TPU), bộ xử lý chuyên dụng được Google phát triển để thực hiện những tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nếu thương vụ thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến đáng kể trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung phần cứng của công ty đứng sau ChatGPT.

OpenAI được cho là đang lên kế hoạch mua chip AI TPU do Google phát triển nhằm mở rộng năng lực điện toán.

Tuy nhiên, các điều khoản tài chính, số lượng chip dự kiến mua và thời điểm triển khai vẫn chưa được công bố. OpenAI từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi Google chưa đưa ra xác nhận chính thức về khả năng hợp tác.

Điểm đáng chú ý nằm ở mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Google và OpenAI đang đối đầu trực tiếp trên thị trường AI tạo sinh, từ chatbot, mô hình ngôn ngữ đến công cụ tìm kiếm tích hợp trí tuệ nhân tạo. Dù vậy, nhu cầu điện toán khổng lồ đang khiến các đối thủ công nghệ ngày càng có nhiều cơ hội trở thành đối tác thương mại.

Trước đó, OpenAI thông báo đưa những mô hình AI tiên tiến của mình lên nền tảng Google Cloud nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng doanh nghiệp. Reuters cũng từng đưa tin từ tháng 6/2025 rằng OpenAI bắt đầu thuê chip AI của Google để phục vụ hoạt động vận hành.

Google và OpenAI vừa cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vừa có cơ hội hợp tác về hạ tầng công nghệ.

Việc chuyển từ sử dụng tài nguyên điện toán thuê sang kế hoạch mua trực tiếp TPU, nếu được xác nhận, có thể giúp OpenAI chủ động hơn trong quá trình xây dựng hạ tầng. Đây là yếu tố quan trọng khi các mô hình AI ngày càng đòi hỏi sức mạnh xử lý lớn, cả ở giai đoạn huấn luyện lẫn khi cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Hiện Nvidia vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực chip AI với các bộ xử lý đồ họa GPU được nhiều công ty công nghệ lựa chọn. OpenAI cũng nằm trong nhóm khách hàng lớn của Nvidia, sử dụng GPU để phát triển và vận hành những hệ thống AI có quy mô ngày càng phức tạp.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư cao và nhu cầu phần cứng tăng mạnh đang thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp thay thế. TPU của Google trở thành một lựa chọn đáng chú ý, đặc biệt đối với những tác vụ AI có thể được tối ưu trên kiến trúc chip chuyên dụng.

Chip TPU của Google được thiết kế chuyên biệt để xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo với hiệu suất cao.

Trong nhiều năm, Google chủ yếu phát triển TPU để phục vụ các hệ thống nội bộ và khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây. Đến năm 2026, công ty bắt đầu mở rộng hoạt động bán trực tiếp dòng chip này cho một số đối tác, đánh dấu tham vọng cạnh tranh sâu hơn trên thị trường bán dẫn AI.

Nhu cầu dành cho TPU cũng được thúc đẩy bởi những thỏa thuận với các doanh nghiệp AI lớn, trong đó có Anthropic. Đáng chú ý, Oracle vừa công bố kế hoạch cung cấp TPU thông qua hạ tầng điện toán đám mây của mình, cho thấy Google đang từng bước mở rộng hệ sinh thái phần cứng ra ngoài nền tảng riêng.

Song song với việc tìm kiếm nguồn cung từ Google, OpenAI còn phát triển dòng chip AI tùy chỉnh mang tên Jalapeno thông qua hợp tác với Broadcom. Công ty đã giới thiệu bộ xử lý này vào tháng 6/2026 và đặt mục tiêu bắt đầu triển khai trước khi năm nay kết thúc.

OpenAI tìm cách đa dạng hóa nguồn cung chip AI, đồng thời phát triển bộ xử lý riêng thông qua hợp tác với Broadcom.

Những động thái trên phản ánh xu hướng chung của ngành công nghệ khi các doanh nghiệp không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà cung cấp chip duy nhất. Việc tự phát triển phần cứng hoặc hợp tác với nhiều đối tác có thể tạo thêm lựa chọn về chi phí, hiệu suất và khả năng mở rộng hạ tầng.

Trong khi đó, Amazon, Microsoft và Alphabet dự kiến chi tổng cộng tới 600 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm 2026, theo Reuters. Quy mô đầu tư cho thấy cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo không còn giới hạn ở chất lượng phần mềm mà đang mở rộng sang khả năng sở hữu và vận hành nguồn lực điện toán.

Cuộc đua phát triển AI ngày càng phụ thuộc vào năng lực điện toán và những khoản đầu tư lớn cho hạ tầng dữ liệu.

Nếu thỏa thuận giữa OpenAI và Google được hoàn tất, Nvidia sẽ phải đối mặt với một đối thủ đáng chú ý hơn trong cuộc đua cung cấp chip AI. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là kế hoạch được truyền thông tiết lộ, chưa phải thương vụ mua bán chính thức được hai doanh nghiệp xác nhận.