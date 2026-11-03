OpenAI chiêu mộ cựu quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho vị trí cố vấn mới

Cựu Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll được bổ nhiệm làm Cố vấn cấp cao về hiện đại hóa an ninh quốc gia tại OpenAI. (Nguồn: WSJ)

Đây là vị trí mới được thành lập nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực an ninh quốc gia.

Theo OpenAI, ông Dan Driscoll sẽ tư vấn về cách ứng dụng các công nghệ AI tiên tiến nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an ninh quốc gia và an ninh mạng.

Ông Dan Driscoll rời cương vị Bộ trưởng Lục quân Mỹ hồi tháng 9/2026, sau khi xuất hiện thông tin về những bất đồng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Chia sẻ về quyết định gia nhập OpenAI, cựu quan chức Mỹ cho biết, ông mong muốn hỗ trợ Washington và các nước đồng minh ứng dụng AI một cách có trách nhiệm, qua đó nâng cao năng lực cho những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh.

Cựu Bộ trưởng Lục quân Mỹ nhấn mạnh, các lực lượng này cần được trang bị những công cụ tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cho rằng, AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin và giảm bớt khối lượng công việc hành chính.

(theo Reuters)