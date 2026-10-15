OpenAI cáo buộc nhân viên cũ tuồn bí mật sản phẩm cho Apple

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Theo truyền thông Mỹ, hồ sơ tòa án do OpenAI đệ trình ngày 14/10 cho thấy, nhân viên này từng làm việc tại Apple, sau đó chuyển sang OpenAI trong 6 tháng rồi quay trở lại Apple.

OpenAI cáo buộc nhân viên này đã tải hơn 100 tệp tin có tính bảo mật cao sang các tài khoản cá nhân rồi quay lại Apple. Các tệp tin được chuyển đi bao gồm hình ảnh chi tiết về thiết bị chưa được công bố, cùng dữ liệu kỹ thuật và sản xuất có độ bảo mật rất cao liên quan đến thiết bị. OpenAI cho biết, tệp tin cuối cùng được gửi đi vào tháng 6, đúng ngày làm việc cuối cùng của nhân viên này.

OpenAI còn cáo buộc nhân viên trên đã thuyết trình về kế hoạch phát triển sản phẩm của OpenAI trước ban lãnh đạo cấp cao của Apple, trong đó có Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động tại châu Á của Apple.

OpenAI viết trong hồ sơ: Bài thuyết trình dường như đã diễn ra cách đây vài tháng và giờ đây, với những thông tin đó trong tay, Apple đang đẩy mạnh nỗ lực phát triển các sản phẩm tích hợp AI.

Apple khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng nào chứng minh các cáo buộc trên, đồng thời tuyên bố có những chính sách nghiêm ngặt nhằm bảo đảm nhân viên mới không sử dụng thông tin mật của nơi làm việc trước đây. Apple cũng cho biết sẽ hợp tác với OpenAI để xử lý mọi thông tin của OpenAI được phát hiện trên các hệ thống của Apple.

Apple cáo buộc OpenAI đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận khỏi những cáo buộc ban đầu trong vụ việc giữa hai bên. Các cáo buộc mới được đưa ra trong hồ sơ thuộc vụ kiện do Apple khởi kiện OpenAI hồi tháng 7, trong đó Apple cho rằng công ty này đã đánh cắp bí mật thương mại của Apple để phát triển các thiết bị riêng.

Trong hồ sơ khởi kiện ban đầu, Apple cáo buộc các nhân viên cũ chuyển sang làm việc cho OpenAI đã tải xuống tệp tin mật và khuyến khích ứng viên mang linh kiện của Apple đến các buổi phỏng vấn tại OpenAI. OpenAI bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng Apple không thể xác định bí mật thương mại nào bị đánh cắp và đã tìm cách yêu cầu tòa bác bỏ vụ kiện.

Cả hai công ty đều đang chạy đua phát triển các thiết bị tích hợp AI. Tuần này, Apple công bố HomeView. Đây là bước tiến lớn nhất của Apple vào thị trường nhà thông minh trong gần một thập kỷ, có phiên bản Siri được nâng cấp, từ đó đưa sản phẩm này trở thành một phần quan trọng trong chiến lược AI của Apple.

Trong khi đó, OpenAI đang phát triển thiết bị tích hợp AI là loa thông minh nhỏ không có màn hình. Năm ngoái, OpenAI đã tuyển dụng cựu Giám đốc thiết kế sản phẩm của Apple Jonny Ive cùng công ty của ông này để đảm nhiệm các công việc thiết kế và sáng tạo trên toàn công ty.

Mặc dù việc các kỹ sư và nhà nghiên cứu thường xuyên chuyển việc giữa các công ty tại Thung lũng Silicon là điều phổ biến, nhưng Apple cho biết trong một hồ sơ tòa án rằng OpenAI đã tuyển dụng hơn 400 nhân viên cũ của mình.